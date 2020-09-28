В Туле единомышленники Тесака разрисовали стену нацистской символикой и надписями

На стене у Пролетарского моста через Упу в Туле неизвестные оставили граффити, посвященные известному российскому общественному деятелю, видеоблогеру неонацистского толка, сооснователю и идеологу неформального международного общественного движения, действовавшего на постсоветском пространстве (по данным «Википедии»).

Рядом с граффити размещены свастика, а также надписи нацистского толка на русском и немецком языках.

По нашей информации, в настоящее время правоохранительные органы выясняют, кто мог сделать граффити и надписи.

16 сентября этого года ранее неоднократно судимый Максим Марцинкевич, более известный как Тесак, был обнаружен мертвым в камере челябинского СИЗО №3 в Челябинске. Предполагается, что он совершил самоубийство.

Наиболее известным проектом Марцинкевича стал «Оккупай-педофиляй», целью которого заявлялась борьба с педофилами и пропаганда идей национал-социализма среди молодежи.