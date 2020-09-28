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В Туле единомышленники Тесака разрисовали стену нацистской символикой и надписями

В Туле единомышленники Тесака разрисовали стену нацистской символикой и надписями

Правоохранители выясняют обстоятельства появления «художеств».

На стене у Пролетарского моста через Упу в Туле неизвестные оставили граффити, посвященные известному российскому общественному деятелю, видеоблогеру неонацистского толка, сооснователю и идеологу неформального международного общественного движения, действовавшего на постсоветском пространстве (по данным «Википедии»).
 
Рядом с граффити размещены свастика, а также надписи нацистского толка на русском и немецком языках.
 
 
По нашей информации, в настоящее время правоохранительные органы выясняют, кто мог сделать граффити и надписи.
 
16 сентября этого года ранее неоднократно судимый Максим Марцинкевич, более известный как Тесак, был обнаружен мертвым в камере челябинского СИЗО №3 в Челябинске. Предполагается, что он совершил самоубийство.
 
 
Наиболее известным проектом Марцинкевича стал «Оккупай-педофиляй», целью которого заявлялась борьба с педофилами и пропаганда идей национал-социализма среди молодежи.
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