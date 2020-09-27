Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: у нас разные обычаи, но душа одна!

Вы когда-нибудь видели, чтобы десятки людей в национальных костюмах разных народов с энтузиазмом отплясывали таджикские танцы, пели вьетнамские песни и восхищались дагестанскими хинкалами? Если нет, значит, вы не были на фестивале «Национальный квартал» в «Искре».

В воскресенье, 27 сентября, здесь собрались представители более 20 национальностей. Гуляя по фестивалю, гости оказывались в гостеприимном Дагестане, яркой и солнечной Армении, утонченном Вьетнаме, хлебосольной России.

Каждая культура здесь была представлена целым калейдоскопом музыки, танцев, костюмов, блюд и традиций. На фестивале было уютно как дома, в котором вам всегда рады. Представители разных народов угощали всех своими деликатесами, фотографировались и дарили сувениры.

Махни Акмырадова, Акмырат Гелдимырадов, Мадина Джумаева, Сурай Мовламова, Туркменистан.

Мадина Джумаева:

– Мы привезли наш флаг, национальное блюдо — плов, туркменские кошельки, одежду кёйнек, тюбетейку тахья и национальную бижутерию.

Мы учимся в Тульском педагогическом университете третий год. Наша культура сильно отличается от русской, но нам здесь всё очень нравится. Мы восточный народ, а в Туле живут европейцы, но нам здесь комфортно. Рассказываем одногруппникам и преподавателям о своих традициях, а они знакомят нас с Россией. Мы в восторге от русских танцев, балалайки, костюмов. Это так ярко и интересно! А еще я обожаю борщ. Пока живу в России, учусь его готовить, получается всё лучше.

Акмырат Гелдимырадов:

– Я приехал из Туркменистана два года назад. И могу сказать точно, что здесь очень приятные люди, дружелюбные, отлично нас принимают. Я работал поваром в Туле и знаю все секреты приготовления туркменского плова. В России тоже готовят это блюдо, но совсем не так. Технология проста: сначала нужно жарить лук и мясо, потом добавлять морковь, кипяченую воду и сверху рис. И самый главный секрет: после приготовления нужно подождать 30 минут. Русские обожают перемешивать плов, но вкус от этого теряется. Перемешивать нужно только в самом конце, тогда блюдо будет сочным и вкусным!

Умеджон Насрединов, Таджикистан:

– Сегодня все танцевали под мою песню, меня даже вызвали на сцену спеть еще раз. Это была песня Джурабека Муродова о девушке Зулайхо. Сегодня она объединила все народы. Несмотря на то, что не все знают язык, слова о любви и прекрасной девушке были всем понятны. Как это приятно, что у меня есть возможность поделиться культурой с другими!

Я поступил в медицинский институт ТулГУ. Здесь учится мой родственник, и родители сказали: есть хотя бы один знакомый человек, иди туда. И сколько же друзей я тут нашел, чувствую себя здесь прекрасно. Общение у всех народов одинаковое, с уважением. У нас разные обычаи, но душа у нас похожа. Когда мы радуемся, то улыбаемся, танцуем, поем. Мы люди! И мы – единое целое.

Когда впервые приехал в Тулу, пошел в Тульский кремль, изучил все музеи. Здесь очень интересно, а благодаря таким мероприятиям я чувствую частичку своей Родины. Но мне нравятся русские традиции. Масленица и блины – это круто! А еще понравилась Пасха. Однокурсники приносили крашеные яйца, дарили друг другу, это так поднимает настроение!

Моника Хачатрян и Моника Хачатрян, Армения:

– Мы представляем армянскую культуру. У нас представлено многообразие нашей национальной еды: долма, пахлава, хапама — блюдо в тыкве с рисом, орехами и сухофруктами. А еще мы покажем наши национальные танцы: один нежный и грациозный, который показывает всю красоту армянских женщин, а второй – дух и силу армянского народа.

Мы давно живем в Туле, но у нас в семье чтят традиции нашего народа. Например, у нас отмечают трндез после свадьбы. Молодожены должны семь раз прыгнуть через костер, держась за руки. Это символизирует то, что семья вместе преодолевает все трудности и препятствия и так скрепляет свой союз.

А вообще люди нашего народа и туляки отличаются. Здесь люди более закрытые и скромные. Но праздники тоже умеют отмечать с размахом. Особенно Масленицу! Так грандиозно мы ничего не отмечаем. Еще и чучело жгут, это бесподобно!

Расул Заманов, Ризван и Заур Максимовы, Дагестан:

– В Тульской области мы родились и выросли. Но мы чтим традиции нашего народа. В первую очередь, мы очень уважаем старших. А еще не пускаем слов на ветер. Это передается у нас из поколения в поколение, это наш закон. У нас больше уважения друг к другу, и это прекрасно.

Для России наши свадебные традиции кажутся дикостью. Многое сейчас поменялось, раньше жених с невестой виделись только на свадьбе. Сейчас они общаются до этого какое-то время, но жену всё равно выбирают родители. Нас к этому приучают с детства, поэтому для нас это норма.

Такие фестивали нужны, здесь мы все можем познакомиться с другими культурами. Понять, что, с одной стороны, мы разные, у нас разные национальные блюда, костюмы, традиции, но, с другой, мы умеем общаться и относиться друг к другу с уважением.

Наши блюда привлекли сразу много внимания, угощения с наших прилавков съели почти мгновенно. У нас была вареная голова быка, хинкалы, чуду, сушеная баранина. Мы старались угостить всех. И наши блюда продуманы, с древних времен люди питаются так, у нас согревающая еда, полезная для организма. Поэтому людям кухня очень нравится! И мы рады, дагестанцы – гостеприимный народ, мы любим гостей и угощения. Наши двери всегда открыты, если человек, даже малознакомый, пришел в дом, значит, на это воля Божья!

Лала Сокол и Садагат Мусаева, Азербайджан: – Символ нашей страны — гранат. А из главных блюд у нас — плов и голубцы «Три сестры» — это фарш в помидорах, перцах и баклажанах. Мы очень давно живем в Туле. Мы не чувствуем различий. Единственная традиция, которая мне кажется очень странной, – это сжигание чучела на Масленицу. Это сложно понять! Хоанг Тху Тхуи и Хуинь Вьет Куанг: – Мы приготовили для гостей нем – вьетнамские рулетики из рисовой бумаги с фаршем и морковью. А еще скоро у нас праздник Чунг Тху, и мы будем готовить торты. В этот день у нас принято собираться всей семьей за столом и готовить торты Чунг Тху. Кулинарное открытие в России – борщ и салат оливье. У нас нет ничего подобного. И это так вкусно! Нам непросто выучить русский язык, почти никогда не получается достичь правильного акцента. Но мы стараемся! Мы в восторге от туляков, они открытые, креативные и помогают нам. Мы читаем на русском языке, очень понравилась «Капитанская дочка». Книги помогают нам понять менталитет русского народа.

Фестиваль «Национальный квартал» в «Искре» длился нон-стоп несколько часов. Он уже стал для нашего города ежегодной и очень любимой традицией. Так что ждем новый фестиваль – яркий, шумный, красочный – в 2021 году!