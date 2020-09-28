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Туляк попался на краже еды и обуви

Туляк попался на краже еды и обуви

Мужчину поймали в магазине «Зельгрос».

В Туле сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба ведомства.
 
По предварительным данным, 43-летний местный житель украл две коробки обуви и еду из магазина «Зельгрос», но был уличен сотрудниками магазина, которые вызвали росгвардейцев.
 
Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина и передали его для дальнейшего разбирательства полицейским.
 
По данному факту проводится проверка.  
 
 
 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:42 +6
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