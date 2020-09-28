Туляк попался на краже еды и обуви
Мужчину поймали в магазине «Зельгрос».
В Туле сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, 43-летний местный житель украл две коробки обуви и еду из магазина «Зельгрос», но был уличен сотрудниками магазина, которые вызвали росгвардейцев.
Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина и передали его для дальнейшего разбирательства полицейским.
По данному факту проводится проверка.
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