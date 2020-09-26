По ул. Фридриха Энгельса возобновлено движение трамваев

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Капитальный ремонт трамвайного пути и рельсошпальной решетки с

полной заменой рельсов, шпал и тяг, а также ремонт покрытия проезжей части и межрельсового пространства по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Первомайской (включая переезд по ул. Первомайской) проводили с 15 июня текущего года.

Сегодня на участке движение трамваев возобновлено.

Приемка работ на ул. Фридриха Энгельса, выполненных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», намечена на следующую неделю.