Фото пресс-службы администрации Тулы.
По ул. Фридриха Энгельса возобновлено движение трамваев
Транспорт после проведения ремонта пустили сегодня, 26 сентября.
Капитальный ремонт трамвайного пути и рельсошпальной решетки с
полной заменой рельсов, шпал и тяг, а также ремонт покрытия проезжей части и межрельсового пространства по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Первомайской (включая переезд по ул. Первомайской) проводили с 15 июня текущего года.
Сегодня на участке движение трамваев возобновлено.
Приемка работ на ул. Фридриха Энгельса, выполненных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», намечена на следующую неделю.
Напомним, некоторые трамваи изменят свой маршрут из-за перекрытия улицы Кауля. Подробности здесь.
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