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По ул. Фридриха Энгельса возобновлено движение трамваев
Фото пресс-службы администрации Тулы.

По ул. Фридриха Энгельса возобновлено движение трамваев

Транспорт после проведения ремонта пустили сегодня, 26 сентября.

Капитальный ремонт трамвайного пути и рельсошпальной решетки с
полной заменой рельсов, шпал и тяг, а также ремонт покрытия проезжей части и межрельсового пространства по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Первомайской (включая переезд по ул. Первомайской) проводили с 15 июня текущего года.
 
Сегодня на участке движение трамваев возобновлено.
 
 
Приемка работ на ул. Фридриха Энгельса, выполненных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», намечена на следующую неделю.
 
Напомним, некоторые трамваи изменят свой маршрут из-за перекрытия улицы Кауля. Подробности здесь.
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:29 +6
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