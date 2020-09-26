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В Тульской области за сутки зарегистрирован 31 случай коронавируса
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки зарегистрирован 31 случай коронавируса

Такие данные предоставил федеральный оперштаб.

За прошедшие сутки в Тульской области зарегистрирован 31 новый случай коронавируса, 43 человека выздоровели, скончался один человек. За весь период ситуация в регионе следующая:

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 143 571 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 225 летальных исходов, выздоровели 940 150 человек.

По регионам России ситуация такова:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Королева
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