Фото из архива Myslo.
В Тульской области за сутки зарегистрирован 31 случай коронавируса
Такие данные предоставил федеральный оперштаб.
За прошедшие сутки в Тульской области зарегистрирован 31 новый случай коронавируса, 43 человека выздоровели, скончался один человек. За весь период ситуация в регионе следующая:
Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 143 571 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 225 летальных исходов, выздоровели 940 150 человек.
По регионам России ситуация такова:
вчера, в 11:05, 133 4801 -4
вчера, в 11:04, 25 8907 1
24 сентября, в 11:32, 58 2267 -1
24 сентября, в 10:43, 5 2174 1
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