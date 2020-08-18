Срубы на территории Тульского кремля еще подросли: фоторепортаж
Работы по воссозданию осадных дворов в стадии завершения.
В Тульском кремле скоро откроется историко-этнографический комплекс из восьми строений: жилые избы, хозпостройки и мастерские образца XVI-XVII веков. Всего на территории кремля в те времена размещалось 130 деревянных зданий, в которых туляки укрывались, чтобы пережить осаду.
Постройки в кремле обнесены частоколом, там установят ворота и сделают деревянные дорожки.
До окончания работ по воссозданию осадных дворов осталось совсем немного. Как комплекс выглядит сейчас, смотрите в фоторепортаже.
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