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Срубы на территории Тульского кремля еще подросли: фоторепортаж

Срубы на территории Тульского кремля еще подросли: фоторепортаж

Работы по воссозданию осадных дворов в стадии завершения.

В Тульском кремле скоро откроется историко-этнографический комплекс из восьми строений: жилые избы, хозпостройки и мастерские образца XVI-XVII веков. Всего на территории кремля в те времена размещалось 130 деревянных зданий, в которых туляки укрывались, чтобы пережить осаду.

Постройки в кремле обнесены частоколом, там установят ворота и сделают деревянные дорожки.

До окончания работ по воссозданию осадных дворов осталось совсем немного. Как комплекс выглядит сейчас, смотрите в фоторепортаже.

Галерея
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 1
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 2
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 3
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 4
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 5
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 6
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 7
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 8
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 9
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 10
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 11
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 12
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 13
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 14
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 15
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 16
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 17
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 18
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 19
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 20
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 21
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 22
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 23
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 24
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 25
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 26
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 27
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 28
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 29
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 30
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 31
Осадные дворы в Тульском кремле: август 2020, Фото: 32
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:09 +4
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