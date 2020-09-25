В Туле улицу Кауля перекроют на четыре дня
Ограничения вводятся на период ремонта дорожного покрытия проезжей части с 26 по 29 сентября.
Запрещены остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта с 9.00 26 сентября до 22.00 29 сентября по ул. Кауля на участке от ул. Оборонной до ул. Перекопской.
На период вводимых ограничений движение трамваев маршрутов № 11, 12, 13 и автобусов маршрута №55 будет осуществляться по измененной схеме.
Трамвай №11 (Щегловская засека — Красный Перекоп): Щегловская засека – ул. Кирова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — ул. Оружейная — ул. Болдина — пр. Ленина
- пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева – Красный Перекоп
- пр. Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская – ул. Октябрьская — ул. М. Горького
У короткого маршрута на вагоне будет соответствующая табличка, в вагонах длинного маршрута пассажиров будут оповещать об этом при посадке.
Автобус №55 (Ивановские Дачи — 12-й проезд (Мясново): ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Лозинского — ул. П. Алексеева — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Ф. Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова.