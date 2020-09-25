В Туле улицу Кауля перекроют на четыре дня

Ограничения вводятся на период ремонта дорожного покрытия проезжей части с 26 по 29 сентября.

Запрещены остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта с 9.00 26 сентября до 22.00 29 сентября по ул. Кауля на участке от ул. Оборонной до ул. Перекопской.

На период вводимых ограничений движение трамваев маршрутов № 11, 12, 13 и автобусов маршрута №55 будет осуществляться по измененной схеме.

трамваи Трамвай №11 (Щегловская засека — Красный Перекоп): Щегловская засека – ул. Кирова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — ул. Оружейная — ул. Болдина — пр. Ленина

Трамвай №12 (пос. Менделеевский — ул. Штыковая) пойдет двумя маршрутами – коротким и длинным:

пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева – Красный Перекоп

пр. Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская – ул. Октябрьская — ул. М. Горького

У короткого маршрута на вагоне будет соответствующая табличка, в вагонах длинного маршрута пассажиров будут оповещать об этом при посадке.

Трамвай №13 (пос. Менделеевский — ст. «Металлург»): пр. Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов.