Лучшее фото с Дня города: Myslo объявляет конкурс!

Главный приз – сертификат в «Читай-город» на 1000 рублей.

Любимая Тула сегодня празднует день рождения. В честь этого Myslo объявляет конкурс!

Публикуй пост в Instagram, как ты отмечаешь День города с хештегом #деньгородаmyslo, и отмечай наш аккаунт . Победитель, чье фото наберет наибольшее количество лайков, получит сертификат на 1000 рублей в «Читай-город».

Важное условие — нужно быть подписанным на аккаунт Myslo в Instagram.

Итоги конкурса подведем в понедельник утром.