Лучшее фото с Дня города: Myslo объявляет конкурс!
Главный приз – сертификат в «Читай-город» на 1000 рублей.
Любимая Тула сегодня празднует день рождения. В честь этого Myslo объявляет конкурс!
Публикуй пост в Instagram, как ты отмечаешь День города с хештегом #деньгородаmyslo, и отмечай наш аккаунт. Победитель, чье фото наберет наибольшее количество лайков, получит сертификат на 1000 рублей в «Читай-город».
Важное условие — нужно быть подписанным на аккаунт Myslo в Instagram.
Итоги конкурса подведем в понедельник утром.
сегодня, в 15:27, 2 153 1
сегодня, в 14:35, 5 789 1
сегодня, в 13:41, 5 672 0
сегодня, в 11:50, 20 1600 0
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