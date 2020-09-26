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Лучшее фото с Дня города: Myslo объявляет конкурс!

Лучшее фото с Дня города: Myslo объявляет конкурс!

Главный приз – сертификат в «Читай-город» на 1000 рублей.

Любимая Тула сегодня празднует день рождения. В честь этого Myslo объявляет конкурс!
 
Публикуй пост в Instagram, как ты отмечаешь День города с хештегом #деньгородаmyslo, и отмечай наш аккаунт. Победитель, чье фото наберет наибольшее количество лайков, получит сертификат на 1000 рублей в «Читай-город».
 
Важное условие — нужно быть подписанным на аккаунт Myslo в Instagram.
Итоги конкурса подведем в понедельник утром.
 
 
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