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Вечером в День города количество общественного транспорта увеличат

Вечером в День города количество общественного транспорта увеличат

Городской транспорт пойдет в полном составе, а маршрутки будут ходить раз в 15-20 минут.

26 сентября после завершения праздничных мероприятий в вечернее время (после 22.00) выпуск на маршруты общественного транспорта увеличат.
 
По маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам будет обеспечен 100% выпуск в вечернее время с максимальной концентрацией подвижных единиц в местах проведения праздничных мероприятий.
 
Количество маршруток увеличат со 110 до 165 единиц в вечернее время (до 24.00) с организацией движения, исходя из интервала 15-20 минут на маршруте.
Сюжет: День города 2020
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