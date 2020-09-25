Вечером в День города количество общественного транспорта увеличат
Городской транспорт пойдет в полном составе, а маршрутки будут ходить раз в 15-20 минут.
26 сентября после завершения праздничных мероприятий в вечернее время (после 22.00) выпуск на маршруты общественного транспорта увеличат.
По маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам будет обеспечен 100% выпуск в вечернее время с максимальной концентрацией подвижных единиц в местах проведения праздничных мероприятий.
Количество маршруток увеличат со 110 до 165 единиц в вечернее время (до 24.00) с организацией движения, исходя из интервала 15-20 минут на маршруте.
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