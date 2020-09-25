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Тамара Гвердцители выступит в Туле

Тамара Гвердцители выступит в Туле

6 декабря на сцене Городского концертного зала состоится концерт народной артистки России Тамары Гвердцители.

Певица порадует своих многочисленных поклонников программой «По небу босиком». Каждый сможет услышать и легендарные хиты, и авторские премьеры в исполнении несравненной Тамары Гвердцители.

Выступление проходит в рамках большого гастрольного тура по городам России, странам Европы, США, Израилю после того, как певица представила свое новое шоу в Кремле.
 

Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной;
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной;
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной;
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 22:00 +1
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