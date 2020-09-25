В Туле у семи учителей лицея №3 коронавирус: 20 классов переведены на дистанционку

Информацию о случаях заболевания коронавирусной инфекцией среди педагогов и учеников лицея №3 (Центр образования № 22 – Лицей искусств») прокомментировали в пресс-службе администрации Тулы:

– 17 сентября в структурном подразделении Центра образования №22 – Лицей искусств» были выявлены случаи заболевания двух педагогов новой коронавирусной инфекцией СОVID-19. 25 сентября положительный результат теста подтвержден еще у пяти сотрудников и одного обучающегося школы.

В соответствии с требованиями санитарных правил, на основании рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Тульской области в учреждении проведен комплекс противоэпидемиологических и дезинфекционных мероприятий, организовано медицинское наблюдение за учащимися и педагогами учебного заведения. Педагоги, которые находились в близком контакте с заболевшими коллегами, отстранены от работы. Учащиеся класса, которые контактировали с заболевшим ребенком, переведены на дистанционное обучение.

По состоянию на 24 сентября в 20 классах процент заболевших учащихся приближается или превысил порог заболеваемости ОРВИ. Руководителем учреждения принято решение о переводе этих классов на дистанционное обучение.

К образовательному процессу в школе допускаются только обучающиеся и сотрудники без признаков респираторных заболеваний. В учреждении проводятся утренние фильтры с обязательной термометрией. Ученики разных классов максимально изолированы друг от друга.

Напомним, накануне в редакцию Myslo обратилась мама одного из учеников лицея с жалобой на неудовлетворительное соблюдение санитарных норм в образовательном учреждении: нет санитайзеров, потоки учащихся не разделены, из 12 туалетов в лицее работают только три – остальные почему-то до сих пор на ремонте, хотя еще летом должны были сделать все по «Народному бюджету».

Кроме этого ее лично возмутил тот факт, что ее не поставили в известность о случаях заболевания коронавирусной инфекцией, хотя у медработника школы были данные о том, что школьник стоит на учете с бронхиальной астмой.

Данную информацию соответствующие ведомства на данный момент не прокомментировали. Надеемся, что все же в ближайшее время будет дана оценка действиям администрации образовательного учреждения.