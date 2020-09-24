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Тулячка: «У нескольких педагогов лицея №3 подтвержден коронавирус, сколько нужно для карантина?»

Тулячка: «У нескольких педагогов лицея №3 подтвержден коронавирус, сколько нужно для карантина?»

Женщина заявила, что администрация школы подвергла здоровье ее сына опасности, не поставив в известность о случаях заболевания среди учителей.

– Санитарные нормы в лицее №3 не соблюдаются: нет санитайзеров, потоки учащихся не разделены, из 12 туалетов в лицее работают только три – остальные почему-то до сих пор на ремонте, хотя еще летом должны были сделать все по «Народному бюджету». У нескольких учителей выявлен коронавирус, но мы все еще продолжаем учиться в обычном режиме, – рассказывает Ольга Гридунова, чей сын учится в лицее №3.

Ее сын – астматик, стоит на учете с этим заболеванием у врача, на прошлой неделе в четверг его выписали с больничного. Ольга в пятницу звонила классному руководителю, чтобы сообщить, что с 21 сентября придет на занятия. На тот момент уже было известно, что у одного из учителей выявлена коронавирусная инфекция.

– Мой ребенок находится в группе риска, но нас никто не предупредил о случаях заболевания коронавирусом. Мы об этом узнали только в понедельник вечером, когда позвонили и сказали, что сын попал в список тех, кто во вторник должен сдать тест на COVID-19. Почему медсестра, имея данные о хронических заболеваниях учеников, не сообщила заранее? Это поставило под угрозу жизнь и здоровье сына! – говорит Ольга.

По неподтвержденным данным, в образовательном учреждении на данный момент подтверждена коронавируская инфекция у семи педагогов.  Также выявлен один случай заболевания у одного из учеников из старших классов. Учителя и школьник на больничном. Но результаты известны еще по всем детям, которые были направлены на тест.

Напомним, 18 сентября в корпусе «Центра образования №25 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенный на ул. Калинина, был выявлен случай заболевания педагога новой коронавирусной инфекцией СОVID-19. 23 сентября количество заболевших педагогов увеличилось до четырех. При проведении эпидемиологического расследования установлено, что в 13 классах имеет место превышение эпидемического порога (20%) отсутствующих. В соответствии с требованиями санитарных правил по профилактике гриппа и ОРВИ руководством учреждения принято решение о переводе 13 из 37 классов на дистанционное обучение. Ситуация находится под контролем.

К образовательному процессу в школе допускаются только обучающиеся и сотрудники без признаков респираторных заболеваний. В учреждении проводятся утренние фильтры с обязательной термометрией. Ученики разных классов максимально изолированы друг от друга.

Напомним, ранее случаи заболевания коронавирусом зафиксированы также в ЦО №22 (лицей 3).

Всего в тульских учебных заведениях из-за коронавируса на карантин закрыты 30 классов и групп.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:42 +2
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