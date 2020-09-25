6 вопросов о вакцинации против гриппа

Фото из архива Myslo.

Нам с мужем по 80 лет. Мы хотим узнать, когда будет проходить вакцинация от гриппа? И как в этом году сделать прививку? Куда обращаться? Нелли Андреевна, Тула.

– В настоящее время иммунизация от гриппа уже началась. Прививки от гриппа проводятся в каждом лечебном учреждении. Для населения старше 60 лет используется вакцина «Совигрипп». Она эффективна и безопасна. Вакцина есть в наличии во всех муниципальных образованиях региона. В любой удобный день вы можете обратиться в свою поликлинику по месту жительства и сообщить в регистратуре о своем намерении привиться от гриппа. После этого вас обязательно направят к врачу, чтобы перед прививкой он провел осмотр и измерил температуру. После этого вас направят в прививочный кабинет.

Обязательно возьмите с собой в поликлинику паспорт или страховой полис.

Какими вакцинами прививают по ОМС в Тульской области? Ирина, Новомосковск.

– Мы прививаем детей вакциной «Совигрипп», а взрослых двумя вакцинами: «Совигрипп» или «Флю-М». Это трехвалентные гриппозные вакцины последнего поколения, они высокоэффективны и почти не вызывают побочных реакций.

«Совигрипп» помимо всех актуальных штаммов, которые были рекомендованы ВОЗ на предстоящий эпидсезон, содержит иммуномодулятор «Совидон». Он влияет на выработку иммунитета и повышает защитную реакцию организма не только на грипп, но и на другие респираторные вирусные инфекции.

Вакцина «Флю-М» предназначена для взрослого населения от 18 до 60 лет. Это расщепленная вакцина, из-за уменьшенного количества антигенов она почти не вызывает аллергических реакций и при этом также содержит все актуальные штаммы.

Взрослый человек может сам выбрать вакцину или решение принимает врач? Лидия Ивановна, Тула.

– Да. Если вы попросите конкретную вакцину, вам сделают именно ее. Но опять же, повторюсь, вакцины почти идентичны и одинаково помогут защитить вас от осложнений.

Вакцина даст гарантию, что я не заболею гриппом? Михаил Игоревич, Донской.

– Прививка на 100% не защищает от заболеваемости гриппом. Можно заразиться, но заболевание будет протекать легко или вообще бессимптомно. Самое главное, что прививка защищает от таких тяжелых форм осложнений, как пневмония. Если человек заболел вирусной пневмонией, то очень часто возникают вторичные осложнения в виде бактериальных пневмоний. Наиболее часто причиной их возникновения могут быть пневмококки, которые вызывают тяжелые пневмонии, не поддающиеся лечению антибиотиками из-за их высокой резистентности.

Какие есть противопоказания для вакцинации против гриппа? Ольга, Тула.

– Есть временные и постоянные противопоказания. Временные – это острые состояния: любые инфекционные заболевания, которые протекают на фоне высокой температуры, и хронические заболевания в стадии обострения. Постоянные – тяжелые аллергические реакции на куриный белок.

Потому что противогриппозная вакцина производится на основе куриного белка.

Как вы относитесь к антипрививочной кампании? Олеся, Узловая.

– Я и как врач, и как мама и бабушка отношусь очень отрицательно. Считаю, что вакцины стали жертвами своей успешности. Люди забыли, что такое оспа, полиомиелит, дифтерия и т.д. В конце 90-х годов был массовый отказ от прививки от дифтерии. Это привело к росту заболеваемости.

Я работала на ликвидации этих вспышек, видела, как люди становились инвалидами и умирали. От таких ужасных последствий могла бы спасти обычная вакцина.

Многие думают, что инфекция их не коснется точно, но это совсем не так. Те, кто отказывается от прививок, на самом деле просто неправильно оценивают риски.

досье myslo





Ольга Викторовна Юдакова

Главный внештатный эпидемиолог Тульской области

Родилась 1 марта 1967 года в Комсомольске-на-Амуре.

В 1992 году окончила Самарский государственный медицинский институт.

Работала в Государственном центре эпиднадзора, Роспотребнадзоре.

Последние десять лет работает в Тульской областной клинической больнице в должности заместителя главного врача по эпидемиологическим вопросам.

Семья: муж, двое сыновей, трое внуков.

Любимое место в Туле: Казанская набережная.

Любимое блюдо: сырники.

Любимая книга: «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова.