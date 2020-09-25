В Москве резко увеличилось число заболевших COVID-19. В Тульской области пока всё стабильно
Федеральный оперштаб опубликовал статистику по регионам за сутки.
В Москве за последние сутки резко увеличилось число заболевших коронавирусом. Если вчера, 24 сентября, в столице было подтверждено 1050 случаев заболевания, то сегодня эта цифра достигла 1560.
На фоне этого в Москве вновь вводят ограничения — пожилых граждан просят без надобности не выходить из дома, руководителям предприятий рекомендовали как можно больше сотрудников перевести на удаленную работу, особенно это касается работающих пенсионеров. Подробнее с указом мэра столицы Сергея Собянина можно ознакомиться здесь.
В Тульской области по-прежнему всё стабильно. За прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая коронавируса, 31 человек выздоровел, скончались двое. За весь период ситуация в регионе следующая:
Ситуация по российским регионам за сутки такова: