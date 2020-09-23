Забытый всеми поселок Головлинский: разрушенные дома, мусор и прописка на пустыре

Постоянно здесь живут несколько десятков человек, и те не по своей воле. Ветхие дома вот-вот рухнут, а жители не могут прийти к консенсусу с администрацией.

Большинство домов в поселке Головлинский Киреевского района расселены. Почти все были построены еще в 50-х годах, и сейчас признаны ветхими, аварийными, непригодными для проживания.

Некоторые пару лет назад получили новые квартиры, но герои нашего материала всё еще живут в ожидании новоселья. Глупость? Нет, они просто хотят получить то, что положено им по закону.

У соседей потолок обрушился, наш может рухнуть в любой момент

Надежда Сивченко вместе с мужем Евгением живет в Головлинском на ул. Победы, 3. Соседи получили новое жилье три года назад, старый дом забросили. Теперь он зарос травой и почти разрушился, потолок рухнул, пол провалился.

Надежда Сивченко с мужем Евгением:

- В таких руинах мы живем уже три года. Наш дом признали ветхим и аварийным еще в 2001 году, а в 2017-м он наконец попал под программу переселения. Нам предложили квартиру, но не учли наши условия. Дело в том, что у нас в Головлинском квартира 36 кв. м, но в ней две комнаты. А в той, которую нам предлагали, 39 кв. м, комната одна, жилая площадь всего 14 квадратов. Мы не согласились на такие условия. Здесь я прописана с сыном, живу с мужем. Когда мы отказались, администрация подала на нас в суд, чтобы выселить принудительно. Мы подали встречный иск, и суд встал на нашу сторону. В решении говорится о том, что администрация должна предоставить нам жилье площадью не менее 36 кв. м и чтобы количество комнат совпадало с нашей нынешней квартирой. Местные власти пытались исполнить решение суда, но своеобразно. Предлагали нам квартиру в доме 1958 года постройки. Он такой же старый, как и наш, только еще менее ухоженный. В чем же улучшение жилищных условий? Конечно, мы не согласились. Эта квартира — всё, что у нас есть, поэтому мы так тщательно относимся к выбору нового жилья. А больше ничего нам не предлагали.



Соседняя часть дома семьи Сивченко давно заброшена и разрушается. Как бы они не следили за своей половиной, жить становится опасно.

За эти годы скопилась целая стопа бумаг, мы обращались в прокуратуру, администрацию и даже звонили на горячую линию губернатора, но никто не может нам помочь. У администрации нет денег, а мы всё ждем. И каждый раз во время сильного ветра боимся, что крыша все-таки обрушится. Не требуем ничего необычного, только хотим, чтобы всё было по закону.



Всё в той же соседней части дома крыша рухнула полностью.

Пока я жду переселения, старый дом уже снесли

Наталья Толстикова сейчас вообще осталась бомжом. Её дом тоже начал разрушаться в начале двухтысячных, женщину вместе с несовершеннолетним ребенком поставили на очередь по улучшению жилищных условий, но до сих пор реальных изменений так и не произошло.

Как думаете, куда показывает Наталья Толстикова? На место, в котором прописана. Вместо дома теперь лес, но этого недостаточно для улучшения жилищных условий.

- Квартира на ул. Свердлова была в ужасном состоянии, в 2006 году у меня провис потолок, разваливались стены. Жить в таком доме с ребенком было страшно, поэтому я согласилась временно переехать на ул. Победы, 11 в нашем же Головлинском. Дом тоже был старый, но не такой опасный.

Администрация уверяла, что это на год, не больше. А у меня не было выбора, я не могла рисковать жизнью ребенка.

Мое имя исчезало из списков очереди на переселение, меня засыпали обещаниями. В итоге в этом доме я прожила 12 лет.



А сюда Наталью с сыном переселили на год. Они прожили в доме 12 лет. Старая проводка спровоцировала пожар, и теперь женщина вообще без крыши над головой.

В 2017-м мне тоже предложили квартиру, площадью 27 кв. м, однокомнатную. Хотя здесь у меня тоже — две комнаты. Был суд, и он тоже встал на мою сторону. Администрация затянула с выполнением решения суда, а в марте 2019 года в моем доме на ул. Победы случился пожар, замкнула старая проводка. Сейчас я живу у знакомых, сколько это продлится, не знаю. Куда пойду потом, тоже неизвестно.

Самое интересное, что я прописана в своем первом доме, от которого уже ничего не осталось. На его месте выросли кусты и деревья.

Исключили из программы незаконно

Про Наталью Липатову вообще забыли. Её дом сверху выглядит очень красиво, отделан сайдингом, ухожен, видимо, поэтому его решили не включать в программу переселеня.

Тот факт, что здание разваливается изнутри, никого не смутил.

- Конечно, у меня есть документы на руках, что дом непригоден для проживания. Но мне, в отличие от соседей, ничего не предлагали. Свое право на жилье пришлось отстаивать в суде, — говорит Наталья Липатова. — От решения толку никакого. Нас все игнорируют, а мы просто хотим жить в нормальных условиях.

Наш поселок вообще забыли. У нас все закрыто, везде мусор, траву не косят, всё заросло бурьяном, дороги от снега зимой не чистят. Сорим не мы, но все пытались убираться, поняли, что бесполезно. Нужна поддержка администрации. Но про нас просто забыли.



Поселок Головлинский зарос травой и кустами. Кажется, специалисты по благоустройству не заглядывали сюда очень давно.

В администрации денег нет

«Слобода» попросила администрацию МО «Приупское» Киреевского района прокомментировать ситуацию. Нас заверили, что ситуация решается, власти запрашивают деньги на приобретение квартир в районной администрации, но пока их нет. Как и точных сроков решения вопроса.

Жители поселка Головлин­ский не могут больше ждать. Они обращаются к правительству Тульской области с прось­бой обратить внимание на их проблему и поспособствовать ее решению!