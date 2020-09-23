Про дрифт, пердунов и быдло: туляки обсуждают хоровод вокруг ДПС
Новость про видео с дрифтерами, окружившими автомобиль ГИБДД, стала самой обсуждаемой за прошедшие сутки на Myslo.
Менее чем за сутки под статьей туляки оставили более 170 комментариев. В основном обсуждали действия самих дрифтеров и сотрудников ДПС, которые бездействовали во время хоровода. Приведем самые интересные комментарии от пользователей.
Maestro: Пусть покупают за чертой города себе участок, асфальтируют и дрифтуют. А в городе шуметь не надо, ночью нормальные люди спят.
Vladimir1980777: ДПС нужно относиться строже к таким хороводам. Позор.
kakoytologin: Заднеприводные хоть?
Розарио Агро©®™: Не, с одной стороны, все эти дриСтЁры просто обязаны встретить свое дерево и ушатать как минимум свое автоговно, пердящее по вечерам. С другой стороны, это как раз проявление сознания у граждан в стране, где всё больше и больше тоталитарного. Дристеров не уважаю, но за акцию – респект.
011015alexel: Молодежь увлечена, не курят и пьют, а просто показывают свои машины, в чем проблема?! Вы не были молодыми со своими увлечениями? Мы раньше с гитарами ходили, тоже шумели, нас никто не обвинял. Сами вы быдло все! Раз не хотите понять молодость!
Алексей: А на мой взгляд, нужно выделить площадочку. И потом можно привлекать этих людей в коммерческих целях, например устроить показательные выступления. Если человек увлекается автомобилями и ему это нравится, нельзя это рубить на корню. И я более чем уверен, что эти дрифтеры ведут себя на дорогах гораздо лучше остальных водителей.
Smаsh: Тут намедни один заборчик подрезал у Пушкинского скверика. Гораздо лучше остальных подрезал. Вопрос больше в уровне шума, чем в умении дрифтовать. Зарегистрировать клуб, взять кредит, оформить аренду земли. Обнести забором, сделать подъездные пути, положить асфальт на площадку, сделать участие платным, как в любом виде спорта. Вы в это верите???
Алексей: Ну я думаю, нужно хотя бы во что-то верить. Для начала нужно площадку предоставить, а с подъездными путями они могут сами решить. А землю и площадку, на мой взгляд, можно было бы и бесплатно предоставить во временное пользование. Нельзя начинания рубить на корню.
Nick VaL: Старая взлетная полоса за «Пенатами» им не подходит?
shofer71: За это поле уже много раз и очень давно поднимали вопрос, ещё стритрейсеры, когда был пик такого хобби, с выходом первого «Форсажа». Только хрен его кто отдал. Вроде даже хотели за свой счёт сделать там трассу, проводить чемпионат, но... Развитие любого спорта и хобби в том числе, если нет выхлопа? На хрен ненужно местным властям.
saschook: У меня складывается впечатление, что всё дело во внимание... Там-то они никому не нужны... Нашли место, там машин полно и людей с телегами... Опасные товарищи... Спорт у них, для спорта трек нужен... К губеру пусть идут на поклон, чтобы он одобрил средства на постройку такого трека..
011015alexel: Вот место и нужно! Это не ребята виноваты, а то, что места нет для таких увлечений. В Крыму байк-шоу устраивают, байкеры тоже шумят, но их правительство поддерживает. И никто рта против не раскроет. А тут напали! Конечно, надо место им определённое, но не такой самосуд, как тут все пишут. Молодежь должна быть нужна кому-то.
Jaekson: Из ваших слов получается, что кто-то должен взять и организовать место для покатушек. Тогда вопрос: а что вы сделали, чтобы у вас было «место для таких увлечений»? Чтобы вас поддерживало правительство?
Den: «Автолюбители говорят, если бы у них было специально отведенное место для дрифта, они только там бы и собирались». А товарищи гайцы, вокруг которых хоровод водили, не желают определить всех участников хоровода в специально отведённую для дрифта камеру, чтобы они там уже собрались и надрифтовались вдоволь? Мож заодно и башку включили бы. Если тумблер на её включение не сломался окончательно во время очередного дрифта.
Зураб: Определять надо самих гаишников. Они дали понять, что над ними можно глумиться. Обосрали своим бездействие всю правоохранительную систему... У нас не только в ГИБДД такая проблема. Это общая ситуация. Везде. У нас даже прокуратура не может из жалобы вычленить суть вопроса.
Я конкретно прошу их проверить законность (незаконность) бездействия ГИБДД в случае с хороводом. Не конкретных двух гаишников, а именно всего ГИБДД (потому как действия должны были предпринять именно там). А прокуратура после проверки мне отвечает, что нашли хулиганов, наказали их, заставили принести извинения, закрыли их сайт...
И ни слова о ГИБДД. Хотя вроде вопрос простой... Такая же фигня в прокуратуре и по другим темам. Я прошу привлечь к ответственности главу Привокзального района за то, что он подписал решение, по которому сначала сделали дорогу (планово), а через месяц сломали дорогу и заменили водопровод (тоже планово). И эти планы санкционировала администрация. В такой последовательности. А прокуратура мне отвечает, что уже нашли тех, кто плохо заасфальтировал, и привлекли их к ответственности. Ну разве я об этом спрашивал?
Я конкретно прошу их проверить законность (незаконность) бездействия ГИБДД в случае с хороводом. Не конкретных двух гаишников, а именно всего ГИБДД (потому как действия должны были предпринять именно там). А прокуратура после проверки мне отвечает, что нашли хулиганов, наказали их, заставили принести извинения, закрыли их сайт...
И ни слова о ГИБДД. Хотя вроде вопрос простой... Такая же фигня в прокуратуре и по другим темам. Я прошу привлечь к ответственности главу Привокзального района за то, что он подписал решение, по которому сначала сделали дорогу (планово), а через месяц сломали дорогу и заменили водопровод (тоже планово). И эти планы санкционировала администрация. В такой последовательности. А прокуратура мне отвечает, что уже нашли тех, кто плохо заасфальтировал, и привлекли их к ответственности. Ну разве я об этом спрашивал?
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Jaekson: «Как говорится, один за всех и все за одного! Да и забавно это».
А в полиции – каждый сам за себя? За 15 минут нельзя было вызвать подкрепление, перекрыть выезды с парковки и оценить степень прокачанности тачек мечты?
А в полиции – каждый сам за себя? За 15 минут нельзя было вызвать подкрепление, перекрыть выезды с парковки и оценить степень прокачанности тачек мечты?
Симаков Алексей-Дикий химик: Товарищи владельцы охотничьего оружия, а может, тоже поводим хоровод? Расчехлим, зарядим, окружим парочку дристёров и будем вокруг них хоровод водить? А чё? «Это тоже альтернатива алкоголю и наркотикам, своего рода спорт». Какого хера мы должны стрелять только в специально отведённых местах? Мы тоже хотим ходить где угодно и трясти стволами наперевес! «Спортсмены» они *****!
a-t-o-s: Старые пердуны и перечницы против людей. Вижу по лайкам и комментам.
Vesperos: А что уважаемая редакция думает по этому поводу?
Начнём с того, что это нарушения, действия сотрудников вообще необъяснимы. По сути такая ситуация у нас в Киреевске, рядом с отделом, на площади, после 00.00 собираются некие люди со своими хобби (автозвук), и действий никаких.
Выделите им площадку. Есть такой СПОРТ, но вот хобби. Что значит дрифтеры? Просто покружить на месте – это дрифт?
Начнём с того, что это спорт, сопряжённый с риском, в том числе для зрителей – судя по видео – зрители там...
Никто просто так не скажет: вот вам площадка, делайте что хотите.
1. Должен быть регламент.
2. Должны быть ответственные за безопасность.
3. На мероприятиях обязательны пожарные и скорая.
4. Площадка должна быть оборудована.
Вот что вам скажут в администрации. Площадку им никто не даст, т. к. они даже не подумали, что надо пойти и спросить в администрации: а что надо сделать, чтобы им выделили площадку?
Возвращаясь к автозвуку – им тоже было сказано и предложено куча мест подальше от жилой зоны как площадка, где можно устраивать тусы, создать какую-то культуру, устраивать там тусовки, сделать всё красиво и чтобы туда все подростки сами бежали, но... ни фига им это не надо, ведь бесить людей куда веселей.
Совет горе-дрифтерам. Идите в администрацию, в ГАИ и спросите, что можно сделать, чтобы ваше хобби стало более законным.
Начнём с того, что это нарушения, действия сотрудников вообще необъяснимы. По сути такая ситуация у нас в Киреевске, рядом с отделом, на площади, после 00.00 собираются некие люди со своими хобби (автозвук), и действий никаких.
Выделите им площадку. Есть такой СПОРТ, но вот хобби. Что значит дрифтеры? Просто покружить на месте – это дрифт?
Начнём с того, что это спорт, сопряжённый с риском, в том числе для зрителей – судя по видео – зрители там...
Никто просто так не скажет: вот вам площадка, делайте что хотите.
1. Должен быть регламент.
2. Должны быть ответственные за безопасность.
3. На мероприятиях обязательны пожарные и скорая.
4. Площадка должна быть оборудована.
Вот что вам скажут в администрации. Площадку им никто не даст, т. к. они даже не подумали, что надо пойти и спросить в администрации: а что надо сделать, чтобы им выделили площадку?
Возвращаясь к автозвуку – им тоже было сказано и предложено куча мест подальше от жилой зоны как площадка, где можно устраивать тусы, создать какую-то культуру, устраивать там тусовки, сделать всё красиво и чтобы туда все подростки сами бежали, но... ни фига им это не надо, ведь бесить людей куда веселей.
Совет горе-дрифтерам. Идите в администрацию, в ГАИ и спросите, что можно сделать, чтобы ваше хобби стало более законным.
«Это альтернатива алкоголю и наркотикам, своего рода спорт», — так отзываются о своем хобби тульские дрифтеры. В субботу на парковке строительного супермаркета «Леруа Мерлен» они устроили показательные выступления своих прокачанных тачек. На шум приехали инспекторы ДПС, и многочисленные зрители «закружили» служебное авто в хороводе.
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