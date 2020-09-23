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В Туле отметили лучших пролетарцев
На фото Сергей Шестаков и Анна Вишневская.

В Туле отметили лучших пролетарцев

Сегодня, 23 сентября, в администрации округа состоялось торжественное мероприятие, посвященное предстоящему празднованию Дня города и области.

За высокие профессиональные достижения и добросовестный труд почетные грамоты получили сотрудники жилищных организаций, спасатели, полицейские и работники оборонных и металлургических предприятий Пролетарского района. Награды вручил начальник главного управления администрации Тулы по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков.

В числе награжденных — двое сотрудников ПАО «Тулачермет» — Анна Вишневская, заместитель управляющего директора по общим вопросам, и Олег Павлов, горновой доменной печи 7 разряда доменного цеха ПАО «Тулачермет».

– Для меня честь вручать награды сотрудникам градообразующего предприятия. На нем трудятся настоящие профессионалы. Сотрудники ПАО «Тулачермет» — активные участники мероприятий по благоустройству района, металлурги всегда работают на совесть, — подчеркнул Сергей Викторович.

– Полученная награда — это заслуга не только моя, но и всего коллектива доменного цеха. Именно от людей, которые трудятся с полной самоотдачей, зависит и качество работы, и качество выпускаемой продукции, — отметил Олег Павлов.

Публикуем полный список награжденных:

  • Адамова Юлия Владимировна, генеральный директор ООО УК «Лучший дом»;
  • Астафьев Павел Владиславович, руководитель аппарата ТРО ВОО «Молодая гвардия Единой России»;
  • Афиногенова Светлана Александровна, инженер 1-й категории отдела тепловой инспекции АО «Тулатеплосеть»;
  • Вишневская Анна Алексеевна, заместитель управляющего директора по общим вопросам ПАО «Тулачермет»;
  • Воробьев Дмитрий Эдуардович, старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Туле;
  • Гераськин Алексей Евгеньевич, старший мастер АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова»;
  • Добрынин Сергей Владимирович, мастер Пролетарского РТС-4 АО «Тулатеплосеть»;
  • Ермилов Сергей Викторович, руководитель абонентской службы филиала «Тульский» ООО «Хартия»;
  • Ефимова Ольга Константиновна, начальник отдела кадров городской больницы №9;
  • Жильцова Людмила Александровна, начальник ЖЭУ-4 ООО «Диалог»;
  • Зотова Татьяна Дмитриевна, старшая медицинская сестра палаты реанимации и интенсивной терапии городской больницы №13;
  • Колесников Николай Владимирович, управляющий ООО «ОмегаПРО»;
  • Коломейцева Татьяна Михайловна, исполняющая обязанности заместителя главного врача по терапевтической помощи Тульской областной клинической больницы;
  • Овсянников Геннадий Николаевич, оператор промышленного шредера участка благоустройства АО «НПО „СПЛАВ“ им. А. Н. Ганичева»;
  • Павлов Олег Вячеславович, горновой доменной печи 7 разряда производственного участка доменных печей 1, 2, 3 доменных цехов ПАО «Тулачермет»;
  • Покатаева Наталья Ивановна, директор ООО «Развитие Сервис»;
  • Садовец Сергей Владимирович, директор ООО «Решения для развития»;
  • Черноморцев Андрей Сергеевич, начальник автотранспортного отделения поисково-спасательной службы Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы;
  • Шаламова Юлия Игоревна, директор Тульского областного бизнес-инкубатора.
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В Туле лучшим пролетарцам вручили награды, Фото: 1
В Туле лучшим пролетарцам вручили награды, Фото: 2
В Туле лучшим пролетарцам вручили награды, Фото: 3
В Туле лучшим пролетарцам вручили награды, Фото: 4
В Туле лучшим пролетарцам вручили награды, Фото: 5
В Туле лучшим пролетарцам вручили награды, Фото: 6
В Туле лучшим пролетарцам вручили награды, Фото: 7
В Туле лучшим пролетарцам вручили награды, Фото: 8
В Туле лучшим пролетарцам вручили награды, Фото: 9
В Туле лучшим пролетарцам вручили награды, Фото: 10
В Туле лучшим пролетарцам вручили награды, Фото: 11
В Туле лучшим пролетарцам вручили награды, Фото: 12
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:20 +1
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