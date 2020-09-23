В Туле отметили лучших пролетарцев

На фото Сергей Шестаков и Анна Вишневская.

Сегодня, 23 сентября, в администрации округа состоялось торжественное мероприятие, посвященное предстоящему празднованию Дня города и области.

За высокие профессиональные достижения и добросовестный труд почетные грамоты получили сотрудники жилищных организаций, спасатели, полицейские и работники оборонных и металлургических предприятий Пролетарского района. Награды вручил начальник главного управления администрации Тулы по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков.

В числе награжденных — двое сотрудников ПАО «Тулачермет» — Анна Вишневская, заместитель управляющего директора по общим вопросам, и Олег Павлов, горновой доменной печи 7 разряда доменного цеха ПАО «Тулачермет».

– Для меня честь вручать награды сотрудникам градообразующего предприятия. На нем трудятся настоящие профессионалы. Сотрудники ПАО «Тулачермет» — активные участники мероприятий по благоустройству района, металлурги всегда работают на совесть, — подчеркнул Сергей Викторович.

– Полученная награда — это заслуга не только моя, но и всего коллектива доменного цеха. Именно от людей, которые трудятся с полной самоотдачей, зависит и качество работы, и качество выпускаемой продукции, — отметил Олег Павлов.

Публикуем полный список награжденных: