В Туле отметили лучших пролетарцев
Сегодня, 23 сентября, в администрации округа состоялось торжественное мероприятие, посвященное предстоящему празднованию Дня города и области.
За высокие профессиональные достижения и добросовестный труд почетные грамоты получили сотрудники жилищных организаций, спасатели, полицейские и работники оборонных и металлургических предприятий Пролетарского района. Награды вручил начальник главного управления администрации Тулы по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков.
В числе награжденных — двое сотрудников ПАО «Тулачермет» — Анна Вишневская, заместитель управляющего директора по общим вопросам, и Олег Павлов, горновой доменной печи 7 разряда доменного цеха ПАО «Тулачермет».
– Для меня честь вручать награды сотрудникам градообразующего предприятия. На нем трудятся настоящие профессионалы. Сотрудники ПАО «Тулачермет» — активные участники мероприятий по благоустройству района, металлурги всегда работают на совесть, — подчеркнул Сергей Викторович.
– Полученная награда — это заслуга не только моя, но и всего коллектива доменного цеха. Именно от людей, которые трудятся с полной самоотдачей, зависит и качество работы, и качество выпускаемой продукции, — отметил Олег Павлов.
Публикуем полный список награжденных:
- Адамова Юлия Владимировна, генеральный директор ООО УК «Лучший дом»;
- Астафьев Павел Владиславович, руководитель аппарата ТРО ВОО «Молодая гвардия Единой России»;
- Афиногенова Светлана Александровна, инженер 1-й категории отдела тепловой инспекции АО «Тулатеплосеть»;
- Вишневская Анна Алексеевна, заместитель управляющего директора по общим вопросам ПАО «Тулачермет»;
- Воробьев Дмитрий Эдуардович, старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Туле;
- Гераськин Алексей Евгеньевич, старший мастер АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова»;
- Добрынин Сергей Владимирович, мастер Пролетарского РТС-4 АО «Тулатеплосеть»;
- Ермилов Сергей Викторович, руководитель абонентской службы филиала «Тульский» ООО «Хартия»;
- Ефимова Ольга Константиновна, начальник отдела кадров городской больницы №9;
- Жильцова Людмила Александровна, начальник ЖЭУ-4 ООО «Диалог»;
- Зотова Татьяна Дмитриевна, старшая медицинская сестра палаты реанимации и интенсивной терапии городской больницы №13;
- Колесников Николай Владимирович, управляющий ООО «ОмегаПРО»;
- Коломейцева Татьяна Михайловна, исполняющая обязанности заместителя главного врача по терапевтической помощи Тульской областной клинической больницы;
- Овсянников Геннадий Николаевич, оператор промышленного шредера участка благоустройства АО «НПО „СПЛАВ“ им. А. Н. Ганичева»;
- Павлов Олег Вячеславович, горновой доменной печи 7 разряда производственного участка доменных печей 1, 2, 3 доменных цехов ПАО «Тулачермет»;
- Покатаева Наталья Ивановна, директор ООО «Развитие Сервис»;
- Садовец Сергей Владимирович, директор ООО «Решения для развития»;
- Черноморцев Андрей Сергеевич, начальник автотранспортного отделения поисково-спасательной службы Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы;
- Шаламова Юлия Игоревна, директор Тульского областного бизнес-инкубатора.