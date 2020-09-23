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Стартовал кубковый матч «Салют» – «Арсенал»

Стартовал кубковый матч «Салют» – «Арсенал»

Игра проходит в Белгороде.

Стартовал матч элитного группового раунда Кубка России по футболу между белгородским «Салютом» и тульским «Арсеналом». Стартовые составы на игру такие:

Фото ФК «Салют».

Отметим, что с первых минут у оружейников на поле вышел нападающий Гурам Аджоев-младший.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть здесь.

Напомним, по итогам жеребьевки «Арсенал» попал в группу № 3 элитного группового раунда Кубка России. Также в нашей тройке ивановский «Текстильщик». Чтобы выйти в плей-офф турнира, необходимо занять первое место в группе.

Победа в игровое время оценивается в 3 очка, победа в серии пенальти (если 90 минут завершатся вничью) — в 2 очка. 

Сюжет: Арсенал
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