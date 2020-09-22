В Тульской области задержали более 30 беглых осужденных

Во время операции «Розыск» сотрудники УФСИН проверили порядка 250 адресов.

В Управлении ФСИН России по Тульской области подвели итоги очередного этапа межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск». В нашем регионе было выявлено и задержано 33 гражданина, уклоняющихся от отбывания наказаний.

В розыскных мероприятиях участвовали более 90 сотрудников УФСИН и подразделений, уголовно-исполнительных инспекций, бойцы отдела специального назначения «Гриф». Было проверено 259 адресов возможного местонахождения разыскиваемых лиц.