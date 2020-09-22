новости
новости
Регистрация
В Тульской области задержали более 30 беглых осужденных

В Тульской области задержали более 30 беглых осужденных

Во время операции «Розыск» сотрудники УФСИН проверили порядка 250 адресов.

В Управлении ФСИН России по Тульской области подвели итоги очередного этапа межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск». В нашем регионе было выявлено и задержано 33 гражданина, уклоняющихся от отбывания наказаний.

В розыскных мероприятиях участвовали более 90 сотрудников УФСИН и подразделений, уголовно-исполнительных инспекций, бойцы отдела специального назначения «Гриф». Было проверено 259 адресов возможного местонахождения разыскиваемых лиц.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
УФСИН России по Тульской областиоперация Розыскуклонение от исполнения наказанияуголовное наказание
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Пьяное» ДТП в Заокском районе: водитель пытался свалить вину в гибели двух человек на белку
«Пьяное» ДТП в Заокском районе: водитель пытался свалить вину в гибели двух человек на белку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.