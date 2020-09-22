Какие улицы Тулы останутся без электричества 23 сентября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
В среду, с 9 до 17 часов, в областном центре обесточат следующие дома:
- ул. Металлургов, 98, 100, 102, 102-а, 104,
- ул. 2-я Песчаная, 12,
- 2-й Песчаный пр-д, 17,
- ул. 3-я Песчаная, 17, 19,
- ул. Металлистов, 2-а,
- ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 34-а, 27-а, 19-43 (нечётн.),
- пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
- ул. Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33,
- ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.), 65-а, 69-а,
- ул. К. Маркса, 1,
- Демидовская плотина, 2, 4, 6,
- ул. Штыковая, 45, 41, 49-а, 47, 43,
- п. Михалково: ул. Колхозная, 18-118 (чётн.), 3-23, 29-73 (нечётн.), 118-а,
- пер. Колхозный, 2,
- ул. Косогорская, 1-51 (нечётн.), 51-а, 2-а, 2-б, 2-18 (чётн.), 105,
- ул. Казанская, 4-34 (чётн.), 9-15 (нечётн.),
- ул. Волжская, 1-3 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
- ул. Невская, 2,
- ул. Тверская, 10, 39,
- ул. Окская, 2, 3, 5, 7, 8,
- ул. Самарская, 23-а, 25, 27, 29, 26,
- ул. Сафонова, 10-42 (чётн.), 29.
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