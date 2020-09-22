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«Пьяное» ДТП в Заокском районе: водитель пытался свалить вину в гибели двух человек на белку
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области

«Пьяное» ДТП в Заокском районе: водитель пытался свалить вину в гибели двух человек на белку

Суд признал мужчину виновным.

В Заокском районе суд вынес приговор 49-летнему жителю Москвы, которого обвиняли по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее за собой гибель двух лиц).
 
Напомним, автоавария произошла 22 июня прошлого года. По версии следствия, водитель был пьян. Не справившись с управлением своего автомобиля Dodge, он выехал на полосу встречного движения и там врезался в Chevrolet, который перевернулся и столкнулся с попутным Nissan.
 
В ДТП погибли 39-летний водитель Chevrolet и 9-летняя пассажирка. Еще два пассажира Chevrolet (ребенок и женщина), а также водитель Dodge получили различные травмы.
 
 
Стоит отметить, что в ходе следствия водитель Dodge заявил, что авария якобы произошла из-за белки в салоне авто. Грызун якобы прыгнул на него, испугал, и именно поэтому произошел выезд на полосу встречного движения.
 
«В доказательство этой версии водитель и его адвокат ссылались на то, что в салоне авто была обнаружена шерсть. Однако, доподлинно установить, когда она туда попала, не представилось возможным. И никто из свидетелей происшествия не видел на месте ни живой, ни мертвой белки», — рассказал корреспонденту Myslo заместитель прокурора Заокского района Иван Беркутов.
 
При этом обвиняемый не отрицал превышения скорости, а видеорегистратор зафиксировал «гуляние» авто по дороге, с пересечением сплошной разметки.
После аварии спидометр застыл на 145 км/ч
Кроме того, защита подвергала сомнению результаты анализа крови, заявляя, что спирт мог попасть в кровь при обработке места укола ваткой со спиртом. А на прениях сторон и вовсе было заявлено, что на самом деле это могут быть анализы другого человека, а не подсудимого…
 
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 5 лет и 8 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на три года. Приговор в законную силу не вступил.
 
Вину обвиняемый, кстати не признал. Но в заседании принес потерпевшим свои извинения и компенсировал причиненный ущерб.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:14 0
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