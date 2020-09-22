фото: ГУ МЧС России по Тульской области
В Ясногорском районе на пожаре погиб мужчина
Причина пожара устанавливается.
Сегодня, 22 сентября, в 09:15 стало известно о пожаре в одном из сараев деревни Сенцово Ясногорского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
На место происшествия выезжали два пожарных расчета.
Прибыв на указанный адрес в 09:36, пожарные потушили огонь за 13 минут.
В результате происшествия погиб 69-летний мужчина.
Причина пожара устанавливается.
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