В Ясногорском районе на пожаре погиб мужчина

фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Сегодня, 22 сентября, в 09:15 стало известно о пожаре в одном из сараев деревни Сенцово Ясногорского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На место происшествия выезжали два пожарных расчета.

Прибыв на указанный адрес в 09:36, пожарные потушили огонь за 13 минут.

В результате происшествия погиб 69-летний мужчина.

Причина пожара устанавливается.