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В Ясногорском районе на пожаре погиб мужчина
фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В Ясногорском районе на пожаре погиб мужчина

Причина пожара устанавливается.

Сегодня, 22 сентября, в 09:15 стало известно о пожаре в одном из сараев деревни Сенцово Ясногорского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На место происшествия выезжали два пожарных расчета.

Прибыв на указанный адрес в 09:36, пожарные потушили огонь за 13 минут.

В результате происшествия погиб 69-летний мужчина. 

Причина пожара устанавливается.

 

 

 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 12:50 +1
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