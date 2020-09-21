В Тульской области за неделю коронавирусом заболели 218 жителей
Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 9872 случая заболевания.
По данным регионального оперативного штаба, с 14 по 21 сентября в Тульской области зарегистрировано 218 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 21 района и городского округа. Все заболевшие своевременно изолированы.
Новые случаи не выявлены в Арсеньевском, Белевском, Дубенском, Тепло-Огаревском и Чернском районах, а также в рабочем поселке Новогуровский.
Также сообщается, что 233 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 8849 человек.
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