С начала пандемии в Тульской области от COVID-19 умерли 359 человек
Об этом сообщает региональный оперштаб.
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 11 пациентов. Это жители Тулы, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского и Узловского районов в возрасте от 44 до 86 лет. У всех пациентов в анамнезе — хронические заболевания.
Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 359 человек.
сегодня, в 13:21, 0 92 0
сегодня, в 11:02, 7 1189 0
19 сентября, в 13:10, 58 2797 -4
19 сентября, в 11:07, 7 2552 0
Другие статьи по темам
Место