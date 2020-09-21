новости
новости
Регистрация
Варламовские «Городские проекты» раскритиковали тульские тротуары

Варламовские «Городские проекты» раскритиковали тульские тротуары

Говорят, что у нас всё очень плохо.

В августе в Туле свою работу начало отделение «Городских проектов» – некоммерческого фонда, основанного блогером Ильей Варламовым.

Данный проект призван улучшить городскую среду с помощью данных современной урбанистики.

Жизнь в городе – это постоянное перемещение. Сейчас приоритет движения отдается автомобилистам. Это общая проблема для России, но спрос населения на доступный город очень высок и постоянно растет. Сделать Тулу доступнее для всех категорий населения можно, подняв пешеходные переходы до уровня тротуаров, 2 пишут в своем паблике «Городские проекты в Туле».

Ребята приводят в пример несколько городских улиц, на которых пересечения тротуара с выездами из дворов находятся в неудовлетворительном состоянии. И предлагают решение:

– Мы выяснили, что просто ровный и непрерывный тротуар решает сразу несколько проблем благоустройства и удовлетворяет интересы абсолютно всех категорий граждан, не передвигающихся на автомобиле.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:19 +11
Другие статьи по темам
Прочее
ТулаобществогородтротуарыИлья Варламов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области за неделю коронавирусом заболели 218 жителей
В Тульской области за неделю коронавирусом заболели 218 жителей
Туляки в прямом эфире смогут задать вопросы главе Минздрава РФ и представителю ВОЗ
Туляки в прямом эфире смогут задать вопросы главе Минздрава РФ и представителю ВОЗ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.