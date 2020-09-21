Варламовские «Городские проекты» раскритиковали тульские тротуары

Говорят, что у нас всё очень плохо.

В августе в Туле свою работу начало отделение «Городских проектов» – некоммерческого фонда, основанного блогером Ильей Варламовым.

Данный проект призван улучшить городскую среду с помощью данных современной урбанистики.

Жизнь в городе – это постоянное перемещение. Сейчас приоритет движения отдается автомобилистам. Это общая проблема для России, но спрос населения на доступный город очень высок и постоянно растет. Сделать Тулу доступнее для всех категорий населения можно, подняв пешеходные переходы до уровня тротуаров, 2 пишут в своем паблике «Городские проекты в Туле».

Ребята приводят в пример несколько городских улиц, на которых пересечения тротуара с выездами из дворов находятся в неудовлетворительном состоянии. И предлагают решение:

– Мы выяснили, что просто ровный и непрерывный тротуар решает сразу несколько проблем благоустройства и удовлетворяет интересы абсолютно всех категорий граждан, не передвигающихся на автомобиле.