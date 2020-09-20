Жители Узловой: «Почему наши дети должны ходить в школу и детский сад по дерьму?»

Жители улиц Новолюбовская и Братьев Лапшиных оказались в «плену» фекалий, которые уже не ручьем, а чуть ли не рекой, текут много дней.

О своей проблеме жители рассказали в соцсетях.

«Зловонная река несётся по канализационным трубам с Красной Узловой, и, не доходя до места назначения, разливается по почве и мосту. Этот мост жители нашего района мастерили сами руками, вкладывая собственные деньги и время. И терпеть, на такое ужасное состояние никто не хочет обращать внимание», – написала в группе женщина и опубликовала видео.

Знакомые с проблемой жители подтвердили, что власти не спешат ремонтировать изношенные сети.

«Дорогие соседи, никому мы не нужны. Всё обращения в администрацию не увенчались успехом, ни один номер телефона, которые дают диспетчеры ЕДДС не отвечают. Диспетчеры «Стоктранзита» откровенным текстом посылают. После звонка на телефон доверия в администрации, обещали дать письменный ответ в течение 30 дней! – рассказала Лилия Илюхина. – Я просто не могу понять, кто дал право так наплевательски относиться к своим обязанностям, и кто назначает на должности таких безответственных людей! Почему мои дети должны ходить в школу и детский сад по этому дерьму? Дорога через мост для жителей наших улиц превращается в квест ежедневно!

Юрий Милованов отмечает: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Вот такой девиз у вашей администрации!»

Кстати, это уже не первый раз, когда жители безрезультатно пытаются привлечь внимание администрации Узловой к этой проблеме. Летом они сообщали об аналогичной ситуации. Но она так и осталась неразрешенной.

«Если администрация не примет никаких мер, не привлечёт к ответственности должностных лиц, жители улиц Братьев Лапшиных и Новолюбовская будут писать коллективную жалобу в прокуратуру Тульской области и природоохранные органы!» – добавляет Лилия Илюхина.