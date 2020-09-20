«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России
Матч завершился счётом 3:0 в пользу гостей.
19 сентября прошел первый тур Чемпионата России по волейболу среди женских команд суперлиги.
В манеже, в который после пандемии вернулась спортивная жизнь, встретились наша команда «Тулица» и калининградский «Локомотив» - один из лидеров волейбольной суперлиги.
Матч завершился счётом 3:0 в пользу «Локомотива».
В этом сезоне в суперлиге играют 14 команд, планируется сыграть 26 туров.
Следующий домашний матч состоится 28 сентября. «Тулица» примет «Уралочку» из Екатеринбурга.
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