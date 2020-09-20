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«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России

«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России

Матч завершился счётом 3:0 в пользу гостей.

19 сентября прошел первый тур Чемпионата России по волейболу среди женских команд суперлиги.

В манеже, в который после пандемии вернулась спортивная жизнь, встретились наша команда «Тулица» и калининградский «Локомотив» - один из лидеров волейбольной суперлиги.

Матч завершился счётом 3:0 в пользу «Локомотива».

В этом сезоне в суперлиге играют 14 команд, планируется сыграть 26 туров.

Следующий домашний матч состоится 28 сентября. «Тулица» примет «Уралочку» из Екатеринбурга.

Галерея
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 1
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 2
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 3
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 4
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 5
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 6
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 7
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 8
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 9
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 10
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 11
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 12
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 13
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 14
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 15
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 16
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 17
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 18
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 19
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 20
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 21
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 22
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 23
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 24
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 25
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 26
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 27
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 28
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 29
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 30
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 31
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 32
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 33
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 34
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 35
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 36
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 37
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 38
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 39
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 40
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 41
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 42
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 43
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 44
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 45
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 46
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 47
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 48
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 49
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 50
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 51
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 52
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 53
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 54
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 55
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 56
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 57
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 58
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 59
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 60
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 61
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 62
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 63
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 64
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 65
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 66
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 67
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 68
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 69
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 70
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 71
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 72
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 73
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 74
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 75
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 76
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 77
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 78
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 79
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 80
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 81
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 82
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 83
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 84
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 85
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 86
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 87
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 88
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 89
«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России, Фото: 90
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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