«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в первом туре Чемпионата России

19 сентября прошел первый тур Чемпионата России по волейболу среди женских команд суперлиги.

В манеже, в который после пандемии вернулась спортивная жизнь, встретились наша команда «Тулица» и калининградский «Локомотив» - один из лидеров волейбольной суперлиги.

Матч завершился счётом 3:0 в пользу «Локомотива».

В этом сезоне в суперлиге играют 14 команд, планируется сыграть 26 туров.

Следующий домашний матч состоится 28 сентября. «Тулица» примет «Уралочку» из Екатеринбурга.