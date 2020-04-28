Многоэтажку в Алексине украсили белая медведица и Умка
Уличные художники «забомбили» целую стену! Получилось круто.
На многоэтажном доме в Алексине появился огромный рисунок белой медведицы и Умки из советского мультика. Одним из авторов работы выступил тульский художник Дмитрий Языков.
– Закончили роспись для ТСЖ «Анадырь» в городе Алексине. В этом доме живут переселенцы с Севера, поэтому тематика была выбрана соответствующая. Интересно видеть, насколько отличается этот дом от окружающих. Заметна разница, когда уход за домом осуществляется самими жителями или
Напомним, о крутых работах Дмитрия Языкова Myslo уже писал. Его граффити можно увидеть на некоторых фасадах в Туле, а также в городах Центральной России.