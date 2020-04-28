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Многоэтажку в Алексине украсили белая медведица и Умка
Фото: https://www.instagram.com/dmitriy.diaz.

Многоэтажку в Алексине украсили белая медведица и Умка

Уличные художники «забомбили» целую стену! Получилось круто.

На многоэтажном доме в Алексине появился огромный рисунок белой медведицы и Умки из советского мультика. Одним из авторов работы выступил тульский художник Дмитрий Языков.

– Закончили роспись для ТСЖ «Анадырь» в городе Алексине. В этом доме живут переселенцы с Севера, поэтому тематика была выбрана соответствующая. Интересно видеть, насколько отличается этот дом от окружающих. Заметна разница, когда уход за домом осуществляется самими жителями или через УК. Жители довольны, алексинцы приезжают фотографировать из других районов, 235 квадратов, 6 рабочих дней и покорена новая высота в 20 метров, — рассказал Дима на своей страничке в Instagram.

Напомним, о крутых работах Дмитрия Языкова Myslo уже писал. Его граффити можно увидеть на некоторых фасадах в Туле, а также в городах Центральной России.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:37 +4
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