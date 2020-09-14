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На Казанской набережной со стороны Тульского оружейного завода появится новое граффити

На Казанской набережной со стороны Тульского оружейного завода появится новое граффити

Автор – уже известный нам уличный художник Дмитрий Языков.

На Казанской набережной со стороны оружейного завода на мосту Дмитрий Языков завершает новую работу. Тулячка, пряник, рамки из Instagram, небо и Кондуки – этот коллаж Дмитрий с помощником рисует уже четыре дня и завтра закончит, была б погода.   

Место для рисунка непростое, часто приходится рисовать с люльки, установленной на манипуляторе, часть рисунка художники наносят с земли.

Напомним, о работах Дмитрия Языкова Myslo уже писал. Его граффити можно увидеть на некоторых фасадах в Туле, а также в городах Центральной России. Читайте:

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Галерея
Новое граффити на набережной, Фото: 1
Новое граффити на набережной, Фото: 2
Новое граффити на набережной, Фото: 3
Новое граффити на набережной, Фото: 4
Новое граффити на набережной, Фото: 5
Новое граффити на набережной, Фото: 6
Новое граффити на набережной, Фото: 7
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:20 +1
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