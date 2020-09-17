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Тульское отделение Сбербанка продолжает финансирование строительства жилья

Тульское отделение Сбербанка продолжает финансирование строительства жилья

За последние полтора года Тульским отделением Сбербанка профинансировано строительство более 154 тыс. кв. м жилья в регионе.

В сентябре состоялось подписание кредитного договора между управляющим Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергеем Ющенко и бенефициаром ГК «ОСТ» Леонидом Авилушкиным. В рамках договора планируется финансирование строительства четырех домов в ЖК «Суворовский».

Жилой комплекс «Суворовский» расположен в зелёной зоне города Тулы в районе с развитой инфраструктурой и будет включать 24 современных дома различной этажности. В жилом комплексе есть всё, что необходимо для полноценной жизни: школа, детский сад, магазины, общественный транспорт, благоустроенная территория и многое другое. ГК «ОСТ» — один из лидеров строительной отрасли региона по ряду направлений.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко:

– Финансирование жилищного строительства является одним из наших приоритетов. Выдача кредита компании ГК «ОСТ» позволит реализовать возведение четырёх многоквартирных домов в современном ЖК «Суворовский». Это очередной этап в развитии сотрудничества наших компаний. При принятии решения о кредитовании Сбербанк проводит всестороннюю оценку проекта, включая техническую документацию и финансовую состоятельность застройщика, что существенно снижает риски нарушения сроков. А новая схема приобретения квартир с использованием эскроу-счетов исключает возможность потери средств дольщиками.

Бенефициар ГК «ОСТ» Леонид Авилушкин:

– ГК «ОСТ» плодотворно сотрудничает с Тульским отделением Сбербанка. Отмечу профессиональный подход и оперативность в решении любых вопросов в рамках нашего взаимодействия. Уверен, что наше партнёрство с Тульским отделением Сбербанка продолжится и в дальнейшем.

В целом за последние полтора года Тульским отделением Сбербанка профинансировано строительство более 154 тыс. кв. м жилья в регионе. Сумма финансирования составила более 3 млрд руб.

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