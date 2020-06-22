Фото Дмитрия Языкова.
В тульском Заречье появилось граффити «Спасибо врачам!»
Это новая работа талантливого тульского художника Дмитрия Языкова.
Рисунок украшает стену сталинки на перекрестке улиц Октябрьской и Максима Горького.
Художник изобразил руки в медицинских перчатках, которые сложились в сердечко, и слова «Спасибо врачам».
По словам Дмитрия Языкова, на всё ушло два дня — он очень хотел успеть ко Дню медицинского работника. И успел!
Работал Дмитрий один. На создание эскиза ушли сутки, на работу — двое.
Напомним, о работах Дмитрия Языкова Myslo уже писал. Его граффити можно увидеть на некоторых фасадах в Туле, а также в городах Центральной России. Читайте:
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