В тульском Заречье появилось граффити «Спасибо врачам!»

Фото Дмитрия Языкова.

Рисунок украшает стену сталинки на перекрестке улиц Октябрьской и Максима Горького.

Художник изобразил руки в медицинских перчатках, которые сложились в сердечко, и слова «Спасибо врачам».

По словам Дмитрия Языкова, на всё ушло два дня — он очень хотел успеть ко Дню медицинского работника. И успел!

Работал Дмитрий один. На создание эскиза ушли сутки, на работу — двое.

Напомним, о работах Дмитрия Языкова Myslo уже писал. Его граффити можно увидеть на некоторых фасадах в Туле, а также в городах Центральной России. Читайте:

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