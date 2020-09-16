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Узловский водоканал – банкрот. Что ждет жителей?

Узловский водоканал – банкрот. Что ждет жителей?

Myslo уже рассказывал о проблемах жителей Узловского района. Жители снова пригласили нас в гости.

Когда водоканал – банкрот

Прошел год, как решением Арбитражного суда Тульской области было признано банкротом ООО «К-Сервис» – поставщик услуг водоснабжения и водоотведения населению и организациям Узловского района. Но несмотря на это организация продолжает оказывать социально значимые услуги. И одновременно дополнительно наращивает колоссальные долги.
 
«Водоснабжение в районе будет обеспечиваться в соответствии с законодательством, и банкротство частной фирмы не повлияет на этот процесс», – комментировал глава администрации Узловского района публикацию Myslo.
 
Между тем банкротство единственной водоснабжающей организации района тянется с сентября 2019 г. За время конкурсного производства на аварийный ремонт водопроводных сетей ООО «К-Сервис» потрачена колоссальная сумма – более 40 млн рублей. При таких вложениях жители должны были заметить улучшение качества воды. Заметили ли? Полгода назад мы общались с жителями пос. Брусянский, и сегодня снова приехали к ним.
 
На улице встречаем мужчину. Его зовут Дмитрий, он живет в Узловском районе несколько лет. В руках у него пятилитровка прозрачной колодезной воды. 
 
– С водоснабжением здесь плохо. Часто отключают воду на полдня. А после этого из крана течет что-то похожее по цвету на квас. Такую воду мы не пьем и на ней не готовим – хожу на колодец.
 
 
Рассказывает жительница Брусянского Наталья Германовна Белякова:

Наталья Белякова

– Вот, смотрите, фильтр вчера поменяли только, а он уже желтый. Всего у меня дома три фильтра разной степени очистки. Иначе никак. Отфильтрованной водой стираю: пить такую не хочется. После вашей прошлой статьи тут зашевелились немного. Но лучше не стало. Разве что напор стал сильнее. Но отключают воду так же часто, как и раньше. На центральной улице поселка постоянные порывы, копают, копают… 
 
 

Татьяна Скобликова

– Да как отключали, так и отключают. И потом фильтры красные! В поселке в каждой квартире, в каждом доме кухни, коридоры, прихожие заставлены пятилитровками с водой. Запасы питьевой воды для нас – всё! 
 
 
Даже несмотря на то, что деятельность водоснабжающих предприятий района давно находится в поле зрения правоохранительных органов, вода продолжает утекать вместе с денежными средствами, собираемыми с населения.
 
Аффилированный к предприятию «К-Сервис» расчетный центр ГКС продолжает работать непрозрачно: куда деваются собранные от жителей средства, неизвестно. В результате долг предприятия, к примеру, перед энергетиками вырос с 39 до 71 млн руб., а ежемесячный рост задолженности составляет порядка 3 млн руб. При этом оплату за потребленную электроэнергию в адрес АО «ТНС энерго Тула» указанная организация не производила уже год (последняя дата оплаты – 26.09.2019 года).  
 

Подсудное дело

Примером безответственной работы руководителей водоснабжающих предприятий Узловского района может служить приговор Узловского районного суда, которым генеральный директор ООО «Узловский водоканал» приговорен к штрафу в 700 тыс. руб. за умышленное причинение ущерба энергетическим предприятиям. Когда впереди замаячило реальное лишение свободы, нашлись средства и на погашение ущерба – 10 млн рублей, причем из средств того самого «непрозрачного» расчетного центра действующего водоканала.
 
У правоохранителей уже были вопросы к указанному расчетному центру. В мае 2020 года гендиректора ГКС оштрафовали на 250 тысяч рублей: он поручил  перевести денежные средства на счета контрагентов, минуя расчетные счета ООО «К-Сервис», – более 3 млн рублей были сокрыты от взыскания недоимки по налогам.
 
В настоящее время правоохранительными органами расследуется еще ряд уголовных дел в отношении руководителей предприятий водоснабжения Узловского района.
 
Кроме того, решением Узловского городского суда от 16.01.2020 года признано незаконным бездействие администрации МО Узловский район, выразившееся в непередаче права пользования объектами недвижимого муниципального имущества водопроводной сети для осуществления водоснабжения и водоотведения населения Узловского района, в соответствии с требованиями законодательства о концессионных соглашениях.
 
Тульским областным судом решение оставлено без изменений, а жалоба администрации района – без удовлетворения.
 

Концессия – выход?

Глава администрации Узловского района Николай Терехов уверен, что сейчас ситуация выправляется. 
 

Николай Терехов

– Впервые за почти 14 лет у нас появилась возможность вернуть из конкурсного управления в муниципальную собственность имущественный комплекс водоснабжения поселков. 5 лет назад в районе износ оборудования и водопроводных сетей на ряде участков достиг 90%, износ запорной арматуры – 95%. Сейчас мы рассматриваем вариант концессии – это исправит ситуацию. И параллельно используем все возможности для улучшения качества воды в Узловском районе, в том числе программы «Чистая вода Тульской области» и «Народный бюджет», – говорит Николай Терехов. 
 

Хорошие примеры есть

Артем Зарва, директор по реализации электроэнергии АО «ТНС энерго Тула»:

Артем Зарва

– На собрании кредиторов мы поднимали вопрос о прекращении деятельности организации «К-Сервис». В текущем состоянии «К-Cервис» не может качественно исполнять свои обязанности. Но районная администрация вышла с заявлением об обжаловании принятого решения, заявила обеспечительные меры, которыми препятствовала прекращению деятельности организации-банкрота: это единственный поставщик воды на территории района, заменить его некем. Сейчас этот вопрос рассматривается в суде.
 
На самом деле в районе есть предприятие, которое успешно и прозрачно работает в этой сфере. Однако, по словам Артема Зарвы, почему-то его в качестве замены узловскому водоканалу администрация не рассматривает. 
 
– Администрация рассматривает концессию, причем в качестве претендента видит всё ту же организацию ГКС. Насколько данный концессионер может эффективно управлять переданным имуществом, вопрос открытый. К вопросу о концессии нужно подходить серьезно. 
 
Зачастую нам говорят, что во всем виноват низкий тариф на воду. Отчасти это действительно так. Затраты на модернизацию водопроводного комплекса гораздо выше, чем могут быть включены в тариф. Выпадающие расходы таким предприятиям водоснабжения необходимо субсидировать. Но субсидии нужно тратить не на погашение долгов, а на модернизацию сетей, снижение потерь, энергосбережение.
 
Текущее состояние дел по водоснабжению в Узловском районе таково, что ситуацию необходимо менять. Взяться за дело должно надежное предприятие, работающее прозрачно под управлением добросовестного руководителя, эффективного менеджера.  
 
Узловчане надеются, что руководство региона возьмет проблемы с водоснабжением в районе под свой контроль.
 
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