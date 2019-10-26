Николай Терехов о качестве воды в Узловой: «Уверен, через три года мы не будем зависеть от частного владельца водозабора»

Глава администрации администрации Узловского района Николай Терехов, который возглавляет администрацию МО Узловский район с 2013 года, не согласился с нашей публикацией «В Узловой назрела катастрофа с водоснабжением: с 1 декабря жители рискуют остаться без воды» (материал вы можете прочитать здесь). Он прислал в редакцию свой комментарий. Приводим его целиком.

«Информация, приведенная в публикации издания «Слобода» (прим. ред. – на портале Myslo), не соответствует действительности. 13 лет конкурсного управления имущественным комплексом, снабжающим весь район водой, крайне негативно отразились на его состоянии. В 2009 году после банкротства Узловского завода «Кран» Любовский водозабор был продан «с молотка» обществу «Акведук» — частной фирме, больше заинтересованной в получении прибыли, нежели в качественном водоснабжении узловчан водой. «Акведук» передал приобретенное имущество в аренду, законодательно оградил себя от ответственности за качество водоснабжения и не выполнил свои обязанности по модернизации и текущему ремонту водозабора, не вложив в него ни копейки.

5 лет назад в районе износ оборудования и водопроводных сетей на ряде участков достиг 90%, износ запорной арматуры — 95%.

Были необходимы срочные меры, и в тандеме с региональным правительством мы разработали стратегию по исправлению сложившейся ситуации.

Уже в 2014 году были выполнены работы по прокладке сборного, а затем и напорного водоводов от Любовского водозабора. Суммарно заменено 20 километров сетей более чем на 100 миллионов рублей. Эти коммуникации не менялись десятки лет, во многих местах от металлических труб оставалась лишь корка из ржавчины и отложений. Принятые нами меры позволили обеспечить качественным водоснабжением 30 тысяч жителей центральной части города.

Поскольку район состоит из 114 населенных пунктов, для исправления ситуации мы использовали все доступные инструменты, в том числе проект «Народный бюджет», а также ряд программных продуктов муниципалитета. Так, например, по «Народному бюджету» выполнены работы на сумму 15 млн рублей. Проложены новые водопроводные сети в п. Поддубный, с. Бутырки, д. Васильевка; установлены новые водонапорные башни в д. Никольское, д. Сухановка, д. Васильевка. Заменены ветхие водопроводные сети в деревнях Крутой Верх и Болотовка.

На первом этапе реализации стратегии отремонтирована станция обезжелезивания, в 2017 году выполнен капитальный ремонт внутриквартальных водопроводных сетей микрорайонов «Квартал 50 лет Октября» и «Куйбышевский» на сумму 8 миллионов рублей. Проложены водопроводные сети протяженностью более 300 метров от насосной станции до микрорайона «Радужный» стоимостью 3 миллиона рублей, а также канализационные сети в поселках Дубовка и Партизан протяженностью 325 метров.

В 2018 году выполнен капитальный ремонт 6 километров внутриквартальных водопроводных сетей микрорайона «Машзавод» на сумму более 10 миллионов рублей. Это позволило улучшить водоснабжение для 12 тыс. жителей.

В нынешнем году по 18-милионному проекту «Чистая вода Тульской области» мы прокладываем новый водовод для жителей нескольких улиц и переулков. Качественным водоснабжением будут обеспечены более 2 тысяч жителей, которые ранее пользовались колонками и колодцами.

Из средств областного бюджета на Новолюбовском водозаборе построена новая станция очистки воды «Аэромаг». Это позволило значительно улучшить качество воды, подаваемой жителям микрорайонов «Красная Узловая» и «Северный городок».

Только за последние 5 лет муниципалитет выполнил работы по реконструкции и поддержании сетей водоснабжения в работоспособном состоянии на общую сумму более 142 млн рублей. И сейчас работа в данном направлении продолжается.

Нам стоило огромных усилий вернуть из конкурсного управления в муниципальную собственность имущественный комплекс водоснабжения поселков, найти потенциальных инвесторов, которые займутся модернизацией и реконструкцией сетей и оборудования. Это вопрос благополучия для 35 тысяч жителей малых населенных пунктов.

Чтобы исключить находящийся в частной собственности Любовский водозабор из схемы водоснабжения г. Узловая, мы заключили договор на разработку проектно-сметной документации по реконструкции Новолюбовского водозабора.

И я уверен, что через три года мы не будем зависеть от частного владельца Любовского водозабора.

Пока после отключения воды может наблюдаться ухудшение ее качества: это последствия гидроудара после остановки в изношенных, не менявшихся десятилетиями коммуникациях. Увы, такие неудобства пока возникают, но они скоро будут устранены.

Заголовок публикации искажает ситуацию. Опасность остаться без воды жителям района не угрожает. В адрес руководителей АО ТНС-Энерго и ООО «Электросеть» прокуратура выдала предостережение о недопустимости ограничения электроснабжения на социально значимом объекте, так как это противоречит российскому законодательству. Ответственно заявляю, что водоснабжение в районе будет обеспечиваться в соответствии с законодательством, и банкротство частной фирмы не повлияет на этот процесс».

Напомним, ранее Myslo рассказывал о своем визите в Узловую, где жители жалуются на воду ужасного качества. Из кранов, к примеру, жителей Брусянского поселка течет вода «с кирпичами» – на водозаборе она не очищается должным образом. Жители ставят водяные фильтры в квартирах. На это они тратят около 1000 рублей в месяц, плюс 4000 рублей на бутилированную воду, на которой готовят и которую пьют.

Однако даже за водопроводную воду плохого качестве жителям приходится платить, причем по одному из самых высоких тарифов в области – 31 рубль за куб.

Между тем, 1 октября 2019 года гарантирующий поставщик электроэнергии в Тульской области, АО «ТНС энерго Тула», направил поставщику воды в Узловой (ООО «К-Сервис») уведомление: с 1 декабря из-за долгов поставщик вынужден ввести ограничение режима потребления электроэнергии. В настоящее время задолженность предприятия перед энергетиками составляет 39 млн рублей. Эти средства АО «ТНС энерго Тула» не может истребовать с должника в судебном порядке. Причина проста: расчетный центр, через который идут деньги для ООО «К-Сервис», работает непрозрачно, средства не поступают на счета должника. Поэтому предъявить им исполнительный лист энергетики не могут.

По нашей информации АО «ТНС энерго Тула» намерен обжаловать предостережение прокуратуры, о котором сообщил Николай Терехов.

Myslo следит за развитием событий.