Андрей Малахов предложил всем собраться в тульском дворике и послушать концерт Цветаева
В очередном выпуске шоу «Привет, Андрей!» ведущий пригласил в студию звезд 90-х.
В числе гостей был тульский певец Владимир Цветаев. Музыкант рассказал, что вот уже 20 лет каждый год вместе с другими артистами устраивает концерт во дворе дома № 26 по улице Генерала Горшкова.
Владимир Цветаев.
Здесь родился автор большинства песен Цветаева, композитор и поэт Василий Попов. Прийти на выступление бесплатно может любой желающий.
Андрею Малахову идея понравилась, и он предложил поехать на концерт всем вместе: «Предлагаю собраться и приехать в ваш двор».
2019 год. Тула, Косая Гора.
В этом году концерт на Косой Горе пройдет в 21-й раз. Традиционно его планируют провести в последнее воскресенье сентября, в этом году это 27 сентября. Но музыкант приглашает всех желающих присоединиться. В том числе и Андрея Малахова. Хотя, возможно, ведущий и пошутил о своем приезде.
Полная версия шоу — здесь.
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