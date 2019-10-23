В Узловой назрела катастрофа с водоснабжением: с 1 декабря жители рискуют остаться без воды
Даже такая отвратительная вода, которую сейчас подают городу и узловским поселкам, может закончиться. Myslo разбирался, почему.
Рыжая муть
По правде говоря, вода в Узловой и близлежащих поселках настолько плоха, что жители давно забыли о существовании белого белья и одежды. Даже мыться в этой жидкости страшно, не то что готовить на ней. Ну, а уж пить ее ни один здравомыслящий человек не станет.
В Узловском районе сейчас, по данным сайта областного правительства, живут почти 82 тысячи человек. 114 населенных пунктов.
…В квартале 50 лет Октября корреспондентов Myslo встречает группа жителей.
«У нас в квартале два года назад администрация меняла трубы — стало еще ничего. До этого был ад кромешный. Сейчас, если воду отключают из-за аварии какой, часами потом из кранов идет мутная рыжая вода. Железом пахнет», — рассказывает одна жительница. «Железа и кальция в воде и правда слишком много — трубы старые. Но это ведь везде так, правда?» — говорит вторая. XXI век.
Действительно, не так давно водопроводные сети квартала 50 лет Октября заменили, правда, порывы начались в других местах. По программе «Чистая вода Тульской области» в городе строят новый водовод, 5-километровый, для трех улиц. Пользоваться центральным водоснабжением смогут 2000 человек. Правда, подводить воду к домам жителям придётся за свой счёт. А пока вот так.
«Я фотографироваться и имя называть не буду: в ЖЭУ работаю, мало ли что, — делится третья. — Но то, что у меня в квартире из кранов течет, водой назвать сложно. Да вы по поселкам прокатитесь, там вам такие ужасы расскажут».
И действительно ведь рассказали и показали.
Вода с кирпичами
Брусянский — бывший поселок городского типа, раньше здесь жили почти 10 тысяч человек. Его постигла участь всех шахтерских поселений — численность жителей Брусянского каждый год неуклонно снижалась и упала более чем в три раза. Поселок появился на карте Тульской области в 1959 году, с тех пор, по словам жителей, водопроводные трубы там не меняли.
Воду отключают здесь регулярно, напор воды низкий, качество — отвратительное.
«Тут всё сгнило! У них ни одна задвижка не работает. Если где-то в доме даже мелкий ремонт водопровода, перекрывают весь поселок — изолировать место аварии с такими ветхими трубами невозможно. Вот и сидим часами, днями без воды. А потом такое из крана течет! Рыжая, коричневая, с какой-то кирпичной крошкой!» — кричат жители Брусянского.
«Главе тут показывали баклажку с ржавой водой, да он отмахнулся. Говорит, мол, проверки показывают, что вода питьевая! — возмущена местная жительница Татьяна. — Тут один мужчина хотел в здании бывшей бани открыть колбасный цех, так ему проверяющие органы разрешения не выдали. С такой водой ничего съестного производить нельзя. А нам как жить?!»
Воду от местного водоканала здесь не пьют. Покупают или бутилированную, или оформляют доставку. На питьевую воду у семьи из трех человек уходит около 4 тысяч в месяц.
А ведь еще и за то, что из крана течет, платить приходится. Между тем тариф у узловчан один из самых высоких в регионе — 31 рубль за куб. м.
Ржавые трубы при этом не самая большая беда. Единственная очистка воды от примесей на местной насосной станции — это… сила притяжения. Отстоится вода, выпадет осадок естественным образом, вот это в дома и подают. По словам жителей, на самой насосной станции, которая качает воду в поселок, нет фильтров. В свое время «распилили, сдали», а новых никто не установил.
Резонно, что теперь водяные фильтры стоят в квартирах жителей поселка. Они их чуть ли не оптом скупают. К примеру, у Натальи Германовны на фильтры (а их в квартире два) в месяц уходит около тысячи рублей.
Наталья Германовна
– Мы с мужем пенсионеры, денег у нас немного, — говорит она. — Но жалко ж колонку, стиральную машинку, счетчик водяной, всю технику эту. И себя жалко.
Фильтры супруги меняют дважды в неделю. Один, крупной очистки, стоит на вводе — в туалете, второй в ванной. Вот как выглядит фильтр, которому 4 дня (фото). Рядом, для сравнения, новый:
«Нас еще и штрафовать умудряются! Купили новый фильтр и счетчик, пошли в контору, чтобы установили нам прибор. Там говорят: „Ставьте сами“. Мы и поставили. А когда опломбировать пришли, оказалось, мы не в правильном порядке установили фильтры. И штраф нам выписали, 60 тыс. Вот как это? Мыслимо? Почему мы вообще должны платить за услугу, которую не получаем? Это что, вода? — Наталья Германовна включает в ванной кран. Оттуда зажурчала желтоватая струйка, которая лишь через несколько секунд стала относительно прозрачной. — А если ванну набрать, сразу заметно, какого она цвета и как ржавчиной пахнет… Ванну отмыть невозможно от всего этого». Наталья Германовна в отчаянии, волнуется, чуть не плачет: «Помогите нам».
«Техника вся от такой воды „летит“! — говорят женщины. — А у кого АГВ, совсем беда. Три года работает и выкидывать можно. Что такое белые вещи, мы уже забыли здесь. В чем их стирать-кипятить-полоскать-то?»
Штрафы и перерасчет: помогут ли?
На днях в узловском ДК на встрече с населением
Эта вода после внутриквартирного фильтра. На фото жительница Брусянского Наталья.
А хуже-то бывает?
Социально значимый для района объект может при определенных обстоятельствах перейти в собственность банка.
Фото «Узловая Не слухи».
Воду в Узловой могут и вовсе отключить
За последние 5 лет у узловской воды сменилось, ни много ни мало, 9 хозяев (арендаторов и собственников). Воду узловчанам подавали ООО «Узловский водоканал» и «Узловский коммунальный сервис», «Узловские коммунальные системы» и «Узловское ВКХ». Теперь водой занимается ООО «К-Сервис». Кто-то банкротился, накопив непомерные долги, на его место приходила новая организация.
Не вдаваясь в юридические подробности, в списке учредителей и руководителей всех этих фирм мелькают одни и те же фамилии.
Без электроэнергии водозабор работать не сможет.
Артем Зарва
- Долги перед АО «ТНС энерго Тула» у ООО «К-Сервис» огромны. В настоящее время задолженность предприятия составляет 39 млн рублей. Не оплачена поставка электроэнергии более чем за 13 месяцев. Мы предпринимали все возможные меры, чтобы урегулировать этот вопрос: садились за стол переговоров, обращались в надзорные и правоохранительные органы. Однако все предпринимаемые нами меры результата не дали. На контакт должник не идет и платежи к нам не поступают.
В этой ситуации мы вынуждены пойти на крайние меры.
Можно ли решить эту проблему и как? ООО «К-Сервис» жалуется на кредиторов в прокуратуру, АО «ТНС энерго Тула» настроено серьезно и пойдет до конца. Правоохранительные органы не спешат с выводами, хотя на руководителей фирм, снабжающих водой район, уже были возбуждены уголовные дела за долги перед ресурсниками. Но в суд они, по нашей информации, так и не были направлены.
А что делать потребителям воды в Узловском районе (среди них, кстати, и одноименный индустриальный кластер, который является гордостью области. – Прим. авт.)? Жители просят вмешаться в ситуацию региональные власти и помочь узловчанам выбраться из безвыходной ситуации. Деньгами, санкциями, админресурсом — как угодно.