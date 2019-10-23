В Узловой назрела катастрофа с водоснабжением: с 1 декабря жители рискуют остаться без воды

Даже такая отвратительная вода, которую сейчас подают городу и узловским поселкам, может закончиться. Myslo разбирался, почему.

Рыжая муть

По правде говоря, вода в Узловой и близлежащих поселках настолько плоха, что жители давно забыли о существовании белого белья и одежды. Даже мыться в этой жидкости страшно, не то что готовить на ней. Ну, а уж пить ее ни один здравомыслящий человек не станет.

В Узловском районе сейчас, по данным сайта областного правительства, живут почти 82 тысячи человек. 114 населенных пунктов.

…В квартале 50 лет Октября корреспондентов Myslo встречает группа жителей.

«У нас в квартале два года назад администрация меняла трубы — стало еще ничего. До этого был ад кромешный. Сейчас, если воду отключают из-за аварии какой, часами потом из кранов идет мутная рыжая вода. Железом пахнет», — рассказывает одна жительница. «Железа и кальция в воде и правда слишком много — трубы старые. Но это ведь везде так, правда?» — говорит вторая. XXI век.

Действительно, не так давно водопроводные сети квартала 50 лет Октября заменили, правда, порывы начались в других местах. По программе «Чистая вода Тульской области» в городе строят новый водовод, 5-километровый, для трех улиц. Пользоваться центральным водоснабжением смогут 2000 человек. Правда, подводить воду к домам жителям придётся за свой счёт. А пока вот так.

«Я фотографироваться и имя называть не буду: в ЖЭУ работаю, мало ли что, — делится третья. — Но то, что у меня в квартире из кранов течет, водой назвать сложно. Да вы по поселкам прокатитесь, там вам такие ужасы расскажут».

И действительно ведь рассказали и показали.

Вода с кирпичами

Брусянский — бывший поселок городского типа, раньше здесь жили почти 10 тысяч человек. Его постигла участь всех шахтерских поселений — численность жителей Брусянского каждый год неуклонно снижалась и упала более чем в три раза. Поселок появился на карте Тульской области в 1959 году, с тех пор, по словам жителей, водопроводные трубы там не меняли.

Воду отключают здесь регулярно, напор воды низкий, качество — отвратительное.

«Тут всё сгнило! У них ни одна задвижка не работает. Если где-то в доме даже мелкий ремонт водопровода, перекрывают весь поселок — изолировать место аварии с такими ветхими трубами невозможно. Вот и сидим часами, днями без воды. А потом такое из крана течет! Рыжая, коричневая, с какой-то кирпичной крошкой!» — кричат жители Брусянского.

«Главе тут показывали баклажку с ржавой водой, да он отмахнулся. Говорит, мол, проверки показывают, что вода питьевая! — возмущена местная жительница Татьяна. — Тут один мужчина хотел в здании бывшей бани открыть колбасный цех, так ему проверяющие органы разрешения не выдали. С такой водой ничего съестного производить нельзя. А нам как жить?!»

Воду от местного водоканала здесь не пьют. Покупают или бутилированную, или оформляют доставку. На питьевую воду у семьи из трех человек уходит около 4 тысяч в месяц.

А ведь еще и за то, что из крана течет, платить приходится. Между тем тариф у узловчан один из самых высоких в регионе — 31 рубль за куб. м.

Ржавые трубы при этом не самая большая беда. Единственная очистка воды от примесей на местной насосной станции — это… сила притяжения. Отстоится вода, выпадет осадок естественным образом, вот это в дома и подают. По словам жителей, на самой насосной станции, которая качает воду в поселок, нет фильтров. В свое время «распилили, сдали», а новых никто не установил.

Резонно, что теперь водяные фильтры стоят в квартирах жителей поселка. Они их чуть ли не оптом скупают. К примеру, у Натальи Германовны на фильтры (а их в квартире два) в месяц уходит около тысячи рублей.

Наталья Германовна – Мы с мужем пенсионеры, денег у нас немного, — говорит она. — Но жалко ж колонку, стиральную машинку, счетчик водяной, всю технику эту. И себя жалко.

Фильтры супруги меняют дважды в неделю. Один, крупной очистки, стоит на вводе — в туалете, второй в ванной. Вот как выглядит фильтр, которому 4 дня (фото). Рядом, для сравнения, новый:

«Нас еще и штрафовать умудряются! Купили новый фильтр и счетчик, пошли в контору, чтобы установили нам прибор. Там говорят: „Ставьте сами“. Мы и поставили. А когда опломбировать пришли, оказалось, мы не в правильном порядке установили фильтры. И штраф нам выписали, 60 тыс. Вот как это? Мыслимо? Почему мы вообще должны платить за услугу, которую не получаем? Это что, вода? — Наталья Германовна включает в ванной кран. Оттуда зажурчала желтоватая струйка, которая лишь через несколько секунд стала относительно прозрачной. — А если ванну набрать, сразу заметно, какого она цвета и как ржавчиной пахнет… Ванну отмыть невозможно от всего этого». Наталья Германовна в отчаянии, волнуется, чуть не плачет: «Помогите нам».

«Техника вся от такой воды „летит“! — говорят женщины. — А у кого АГВ, совсем беда. Три года работает и выкидывать можно. Что такое белые вещи, мы уже забыли здесь. В чем их стирать-кипятить-полоскать-то?»

Штрафы и перерасчет: помогут ли?

На днях в узловском ДК на встрече с населением главе администрации МО Узловский район пришлось отвечать на неудобный вопрос жителей. Узловчане из поселка Брусянский принесли чиновнику на стол бутыль с водой из своего крана — желтой-прежелтой!

Вопросы были просты и конкретны: почему нам подают техническую воду вместо питьевой и когда всё это кончится. Встречу жители записывали на видео.

Николай Терехов всё предлагал жителям вызвать Роспотребнадзор для проверки воды и в случае чего оформить перерасчет. Объяснял, что водопроводные сети сейчас находятся в частной собственности и перевести их в муниципальную предстоит лишь в будущем.

«То, что вы говорите, всего лишь слова. Чтобы утверждать, что вода техническая, надо сделать ее анализ. Роспотребнадзор не позволит ресурсникам давать техническую воду. Вы провоцируете. Есть превышения, а есть какие-то параметры, есть вода техническая. У вас - не техническая. Если Роспотребнадзор где-то заметит техническую воду, он сразу даст предписание на остановку подачи такой воды!».



Эта вода после внутриквартирного фильтра. На фото жительница Брусянского Наталья.

Роспотребназор, к слову, узловской водой интересовался, и не раз. По жалобам жителей. Myslo уже писал о результатах проверок . Вода, мягко говоря, не соответствует требованиям СанПин. Пробы воды с улицы Завенягина выявили превышение по цветности — в 1,3 раза; жесткости — в 3 раза; железу — в 2 раза. На насосной станции 3-го подъема Новолюбовского водозабора (ООО «К-Сервис») в воде превышения по цветности — в 1,8 раза; жесткости — в 3 раза; железу — в 8 (!) раз.

При этом санитарные врачи отмечают: «Роспотребнадзор принимает меры по понуждению хозяйствующих субъектов и администрации МО Узловский район к принятию мер по доведению качества питьевой воды до установленных нормативов».

Штрафуют, одним словом. Что нынешнего ответственного за воду, ООО К-Сервис, что его многочисленных предшественников, которые все равно постоянно банкротятся, меняют (но это не точно) собственника, и штрафы им, как слону дробина. В июле 2018-го Роспотребнадзор сообщал нам в ответ на запрос , что «К-Сервис» вместе с администрацией восстанавливает станцию обезжелезивания и что ситуация на контроле у санитарных врачей. На дворе октябрь 2019 года, комментарии излишни.

А хуже-то бывает?

глава администрации МО Узловский район Николай Терехов на совещании по теме водоснабжения района В марте 2019 годарайон Николай Терехов на совещании по теме водоснабжения района высказал опасения состоянием Любовского водозабора: работают лишь две из пяти скважин,

сам водозабор имеет обременения и является залоговым имуществом для обеспечения кредита, полученного дочерней организацией «К-Сервиса» несколько лет назад.

Социально значимый для района объект может при определенных обстоятельствах перейти в собственность банка.



Фото «Узловая Не слухи».

Глава потребовал у ресурсников проработать вопрос о резервном водоснабжении водозабора (в контракте данный пункт прописан, но на деле резервной ветки нет), провести мероприятия по улучшению работы станции обезжелезивания, проработать вопрос с критическим износом сетей. И исследовать вопрос — законно ли водозабор отдали под залог.

Воду в Узловой могут и вовсе отключить

Как стало известно Myslo, это может случиться уже 1 декабря 2019 года. Расскажем почему.

За последние 5 лет у узловской воды сменилось, ни много ни мало, 9 хозяев (арендаторов и собственников). Воду узловчанам подавали ООО «Узловский водоканал» и «Узловский коммунальный сервис», «Узловские коммунальные системы» и «Узловское ВКХ». Теперь водой занимается ООО «К-Сервис». Кто-то банкротился, накопив непомерные долги, на его место приходила новая организация.

Не вдаваясь в юридические подробности, в списке учредителей и руководителей всех этих фирм мелькают одни и те же фамилии.

При этом расчетный центр, через который идут платежи, в том числе и от жителей и организаций района, — это фирма ООО «ГКС», учрежденная теми же людьми. И как расщепляются средства в этом расчетном центре, ведают только они.

Есть где покопаться правоохранителям, верно?

Помимо ветхих труб, жуткого качества воды и заложенного под кредит в банке водозабора есть и еще одна проблема. Не менее значимая, требующая немедленного решения — огромные долги за электроэнергию. Задолженности появились не вчера.

Как стало известно Myslo, 1 октября 2019 года гарантирующий поставщик электроэнергии в Тульской области, АО «ТНС энерго Тула», направил ООО «К-Сервис» уведомление: с 1 декабря из-за долгов поставщик вынужден ввести ограничение режима потребления электроэнергии.

Без электроэнергии водозабор работать не сможет.

За комментарием редакция обратилась к Артему Зарве, директору по реализации электроэнергии АО «ТНС энерго Тула».

Артем Зарва - Долги перед АО «ТНС энерго Тула» у ООО «К-Сервис» огромны. В настоящее время задолженность предприятия составляет 39 млн рублей. Не оплачена поставка электроэнергии более чем за 13 месяцев. Мы предпринимали все возможные меры, чтобы урегулировать этот вопрос: садились за стол переговоров, обращались в надзорные и правоохранительные органы. Однако все предпринимаемые нами меры результата не дали. На контакт должник не идет и платежи к нам не поступают.