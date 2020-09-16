Тульские школы готовят к гибридному обучению

По словам директора департамента образования министерства образования Тульской области Елены Пчелиной, в школах скорректировано расписание занятий, уроки физкультуры проходят на улице. Массовые мероприятия не проводятся. В школах открыты все входы, составлены графики завтраков и обедов в школьных столовых – для минимизации контактов между классами, всем измеряют температуру. 13414 сотрудников учреждений образования привиты от гриппа.

Алексей Дюмин поручил активизировать работу горячих линий для родителей школьников, так как поступает много звонков с вопросами по формам обучения, и проработать вопрос о гибридной форме обучения:

– Принимать решение о «дистанте» будем исходя из эпидемиологической обстановки. У нас были проблемы с дистанционным обучением из-за гаджетов, в основном мы их решили. Но один из вопросов – устойчивая работа интернета – еще нужно проработать. «Мертвых» зон, где нет сети, быть не должно.

Зампред правительства Дмитрий Марков напомнил о вакцинации от гриппа и ношении масок в общественных местах. Прививочная кампания началась 2 сентября. Уже привито более 81 тысячи человек. В регион поступило более 54 тысяч доз детской вакцины и более 20 тысяч доз взрослой. 14 сентября, в регион поступила первая партия вакцины от COVID-19.

– Прививки – значимый вопрос для всех. Обращаю внимание глав муниципалитетов, членов правительства, всех органов власти – вы своим примером должны показать важность прививок и пройти вакцинацию. Болеть некогда. Давайте отнесемся к вопросу вакцинации серьезно! – сказал Алексей Дюмин.