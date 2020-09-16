новости
новости
Регистрация
Тульские школы готовят к гибридному обучению

Тульские школы готовят к гибридному обучению

В правительстве Тульской области обсудили оперативную эпидемиологическую обстановку в регионе.

По словам директора департамента образования министерства образования Тульской области Елены Пчелиной, в школах скорректировано расписание занятий, уроки физкультуры проходят на улице. Массовые мероприятия не проводятся. В школах открыты все входы, составлены графики завтраков и обедов в школьных столовых – для минимизации контактов между классами, всем измеряют температуру.  13414 сотрудников учреждений образования привиты от гриппа. 
 
Алексей Дюмин поручил активизировать работу горячих линий для родителей школьников, так как поступает много звонков с вопросами по формам обучения, и проработать вопрос о гибридной форме обучения:
 
– Принимать решение о «дистанте» будем исходя из эпидемиологической обстановки. У нас были проблемы с дистанционным обучением из-за гаджетов, в основном мы их решили. Но один из вопросов – устойчивая работа интернета – еще нужно проработать. «Мертвых» зон, где нет сети, быть не должно.
 
 

Зампред правительства Дмитрий Марков напомнил о вакцинации от гриппа и ношении масок в общественных местах. Прививочная кампания началась 2 сентября. Уже привито более 81 тысячи человек. В регион поступило более 54 тысяч доз детской вакцины и более 20 тысяч  доз взрослой. 14 сентября, в регион поступила первая партия вакцины от COVID-19.

 
– Прививки – значимый вопрос для всех. Обращаю внимание глав муниципалитетов, членов правительства, всех органов власти – вы своим примером должны показать важность прививок и пройти вакцинацию. Болеть некогда. Давайте отнесемся к вопросу вакцинации серьезно! –  сказал Алексей Дюмин.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:40 −4
Другие статьи по темам
Событие
эпидобстановкашколы
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков предупредили о тумане, сильном ветре и грозе
Туляков предупредили о тумане, сильном ветре и грозе
Узловский водоканал – банкрот. Что ждет жителей?
Узловский водоканал – банкрот. Что ждет жителей?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.