За долги перед энергетиками директор тульской УК привлечен к уголовной ответственности

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки в отношении директора УК ООО УК «ОМД».

Центральный районный суд города Тулы вынес приговор по уголовному делу, возбужденному по материалам прокурорской проверки, в отношении директора управляющей компании ООО УК «ОМД». Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).

Центральный районный суд города Тулы приговорил генерального директора управляющей компании ООО УК «ОМД» к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Этим же приговором удовлетворен гражданский иск АО «ТНС энерго Тула» на сумму более 1,8 млн рублей. Суд с учетом доказательств, представленных государственным обвинителем, установил, что в период с января 2017 по декабрь 2019 года генеральный директор ООО УК «ОМД» не перечислял на расчетные счета АО «ТНС энерго Тула» денежные средства в сумме 1,8 млн рублей, полученные от собственников квартир многоквартирных домов, а распо-рядился ими по своему усмотрению.

Следует отметить, что благодаря вмешательству правоохранительных органов региона и в особенности прокуратуры Тульской области задолженность управляющих компаний за поставленную электроэнергию за семь месяцев текущего года сократилась на 99,7 млн руб.

АО «ТНС энерго Тула» призывает руководителей УК не накапливать долги и своевременно оплачивать потребленные энергоресурсы. Платежная дисциплина исполнителей коммунальных услуг является основой стабильной работы как энергетического комплекса Тульской области в целом, так и надежного энергоснабжения каждого отдельного потребителя.

Справка о компании

АО «ТНС энерго Тула» — гарантирующий поставщик электроэнергии, обслуживающий потребителей г. Тулы и Тульской области, входит в структуру одного из крупнейших российских энергосбытовых холдингов — Группу компаний «ТНС энерго». АО «ТНС энерго Тула» обслуживает более 707 тыс. физических и 16,6 тыс. юридических лиц. Объем реализованной электроэнергии в 2019 году составил 5,5 млрд кВт*ч.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2019 года составил 64,1 млрд кВт*ч.