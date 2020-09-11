За сутки в Тульской области 27 случаев коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки 27 новых случаев коронавируса, выздоровели 39 человек, скончались двое.
Всего с начала периода коронавирусной инфекцией заразились 9569 жителей Тульской области, 8509 человек выздоровели, 343 скончались.
За сутки ситуация в российских регионах такова:
сегодня, в 12:53, 16 1002 -4
вчера, в 11:00, 13 5027 -1
9 сентября, в 10:48, 24 6466 1
8 сентября, в 10:36, 8 5469 1
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