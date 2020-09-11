За сутки в Тульской области 27 случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За сутки ситуация в российских регионах такова:

Всего с начала периода коронавирусной инфекцией заразились 9569 жителей Тульской области, 8509 человек выздоровели, 343 скончались.

В Тульской области за сутки 27 новых случаев коронавируса, выздоровели 39 человек, скончались двое.

сегодня, в 12:53,

сегодня, в 12:53, 16 1002 -4