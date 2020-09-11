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За сутки в Тульской области 27 случаев коронавируса

За сутки в Тульской области 27 случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки 27 новых случаев коронавируса, выздоровели 39 человек, скончались двое.

Всего с начала периода коронавирусной инфекцией заразились 9569 жителей Тульской области, 8509 человек выздоровели, 343 скончались.

За сутки ситуация в российских регионах такова:

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