Жители Тульской области выберут народного участкового
Голосование завершится 20 сентября.
Стартовал первый этап конкурса МВД России «Народный участковый — 2020». На сайте ведомства размещена информация об участковых уполномоченных полиции — лучшего «Анискина» жители Тульской области могут выбрать до 20 сентября.
Конкурс проходит в три этапа, первый и второй проводятся на региональном уровне.
Победитель из Тульской области примет участие во всероссийском этапе соревнований, который пройдет в форме онлайн-голосования на федеральном уровне.
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