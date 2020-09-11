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Жители Тульской области выберут народного участкового

Жители Тульской области выберут народного участкового

Голосование завершится 20 сентября.

Стартовал первый этап конкурса МВД России «Народный участковый — 2020». На сайте ведомства размещена информация об участковых уполномоченных полиции — лучшего «Анискина» жители Тульской области могут выбрать до 20 сентября.

Конкурс проходит в три этапа, первый и второй проводятся на региональном уровне.

Победитель из Тульской области примет участие во всероссийском этапе соревнований, который пройдет в форме онлайн-голосования на федеральном уровне.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:02 −1
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