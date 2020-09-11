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Очевидец: «На ул. Новомосковской украли решетки с ливневой канализации»
Фото предоставлены очевидцем

Очевидец: «На ул. Новомосковской украли решетки с ливневой канализации»

Открытые люки находятся на проезжей части и могут стать причиной ДТП.

Очевидец прислал в редакцию Myslo кадры, снятые на ул. Новомосковской в Туле, неподалеку от Ледового дворца. На снимках видно, что на части колодцев отсутствуют решетки.
 
 
«Вчера ночью проезжал здесь, и всё было в порядке. Сегодня я насчитал семь отсутствующих решеток, но их может быть и больше», — рассказал автор фото.
 
Стоит отметить, что открытые колодцы находятся на проезжей части, а это может привести к дорожно-транспортным происшествиям.
 
 
 

 

Внимание! Если вы стали очевидцем происшествия и хотите сообщить об этом в редакцию, связаться с корреспондентом Myslo Сергеем Стариковым можно по телефону +7 (962) 272-02-02 (WhatsApp и Viber круглосуточно).
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:06 +4
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