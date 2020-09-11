Очевидец: «На ул. Новомосковской украли решетки с ливневой канализации»

Фото предоставлены очевидцем

Открытые люки находятся на проезжей части и могут стать причиной ДТП.

Очевидец прислал в редакцию Myslo кадры, снятые на ул. Новомосковской в Туле, неподалеку от Ледового дворца. На снимках видно, что на части колодцев отсутствуют решетки.

«Вчера ночью проезжал здесь, и всё было в порядке. Сегодня я насчитал семь отсутствующих решеток, но их может быть и больше», — рассказал автор фото.

Стоит отметить, что открытые колодцы находятся на проезжей части, а это может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

Внимание! Если вы стали очевидцем происшествия и хотите сообщить об этом в редакцию, связаться с корреспондентом Myslo Сергеем Стариковым можно по телефону +7 (962) 272-02-02 (WhatsApp и Viber круглосуточно).