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Трёхлетняя тулячка Варвара Вдовина борется за звание самой красивой девочки России
Фото: mostbeautygirl.ru/contests/varvara-vdovina

Трёхлетняя тулячка Варвара Вдовина борется за звание самой красивой девочки России

Конкурсантка любит играть в куклы, а в будущем мечтает стать врачом и помогать людям.

Трёхлетняя Варвара Вдовина из Тулы принимает участие в конкурсе «Самая красивая девочка России». За это звание в разных возрастных категориях поборются более 6000 участниц, а в прошлом году на конкурс подали заявки порядка 50 тысяч девочек со всей страны.

На странице тулячки указано, что она очень любит танцевать, играть в мяч и в куклы, активно проводить время, петь и читать, а также учить стихи. В будущем девочка хочет стать доктором и помогать людям.

За Варю отдали голоса уже 16 человек, она занимает 486 место в категории «3 года». Поддержать нашу землячку можно здесь.

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