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В Тульской области задержали беглого осужденного, которого искали 14 лет
Фото: vk.com/fsintoday

В Тульской области задержали беглого осужденного, которого искали 14 лет

В Мурманске мужчина был заочно приговорён к лишению свободы за вымогательства и грабежи.

Оперативники розыскных подразделений тульского и воронежского УФСИН совместно с сотрудниками МВД задержали особо опасного преступника, находившегося в розыске с 2006 года. Об этом сообщает паблик «ФСИН Сегодня».

Уточняется, что речь идет о ярком криминальном представителе «лихих 90-х», 46-летнем Олеге Корогодине, которого в начале нулевых Октябрьский район суд Мурманска заочно приговорил к 6,5 годам лишения свободы за вымогательства и грабежи.

С тех пор преступник находился в розыске. 10 сентября 2020 года беглый осужденный был задержан оперативниками ФСИН и МВД в одной из деревень Алексинского района Тульской области. При себе у него были поддельные документы – паспорт и водительское удостоверение на имя М. А. Беленького.

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