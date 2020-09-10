Тульские полицейские и росгвардейцы почтили память Героя России Дмитрия Горшкова

Фото: Управление Росгвардии и УМВД России по Тульской области

В 1999 году старший лейтенант милиции погиб при выполнении служебных обязанностей на Северном Кавказе.

В Туле, на Аллее Славы Смоленского кладбища, сотрудники Росгвардии и УМВД России по Тульской области почтил память Героя России, старшего лейтенанта милиции Дмитрия Горшкова, который погиб 21 год назад при выполнении служебных обязанностей на Северном Кавказе.

В храме, расположенном на территории Управления Росгвардии по Тульской области прошла литургия в память о погибших бойцах. В мероприятии приняли участие руководство и личный состав Управления Росгвардии по Тульской области, начальник регионального УМВД Сергей Галкин, учащиеся и директор школы, в которой учился Дмитрий, а также вдова героя Елена и его сын Евгений. Они почтили память Дмитрия Горшкова минутой молчания и возложили цветы к его могиле.

«К сожалению, наш мир часто покидают лучшие. Память о Дмитрии и его героическом подвиге навсегда останется в наших сердцах. Мы обязаны ценить это и сохранять мир, стремясь к процветанию и счастливому будущему для наших детей», – сказал заместитель начальника Управления Росгвардии по Тульской области Николай Омельченко.

Сергей Галкин отметил, что подвиг Дмитрия стал примером служения Отечеству для многих поколений сотрудников органов внутренних дел, тех, кто выбрал путь защиты правопорядка, жизни и здоровья людей.

справка myslo

В 1999 году, во время выполнения служебных обязанностей в Северо-Кавказском регионе, Дмитрий Горшков под огнём противника выносил с поля боя раненого сослуживца и был смертельно ранен снайпером. От полученных ран милиционер скончался.

Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1999 года, «за мужество и героизм,проявленные при ликвидации незаконных вооружённых формирований в Северо-Кавказском регионе», старший лейтенант милиции Дмитрий Горшков был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.