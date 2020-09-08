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Оружие нельзя, пиявок можно: тульская почта озвучила список запрещенных к пересылке предметов

Оружие нельзя, пиявок можно: тульская почта озвучила список запрещенных к пересылке предметов

«Почта России» принимает к пересылке по России и за рубеж любые вещи и предметы, не запрещенные законодательством.

При этом существует ряд требований к содержимому и упаковке почтовых отправлений.

В частности, в Российской Федерации запрещены к пересылке:

  • оружие огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое, боеприпасы, холодное (включая метательное), электрошоковые устройства и искровые разрядники, а также основные части огнестрельного оружия;
  • наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества;
  • ядовитые животные и растения;
  • денежные знаки РФ и иностранная валюта;
  • скоропортящиеся продукты питания, напитки;
  • предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для почтовых работников, пачкать или портить другие почтовые отправления и почтовое оборудование.

При ввозе и вывозе с территории Российской Федерации предметов почтовой пересылкой существуют свои особенности. Так, например, за рубеж запрещено перевозить почтовым отправлением живых животных, за исключением пчел, пиявок, шелковичных червей, которые пересылаются при наличии ветеринарного свидетельства. Посылки с пчелами обязательно должны быть упакованы в специальную сетку.

Тульские почтовики рекомендуют перед отправкой ознакомиться с полным списком предметов, запрещённых к пересылке, на сайте «Почты России» или получить консультацию у оператора почтового отделения вашего города.

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