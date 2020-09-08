Воевода, раненый пушкарь и крымский мурза: туляки создали фотокартину о битве русского воинства

Фото Эрика Бурханаева (vk.com/eric13).

Тульский фотограф Эрик Бурханаев вместе с командой создал фотокартину о событиях XVI—XVII ве ков.

- К празднованию 500-летия Тульского кремля в нашей творческой команде возникла идея создать постановочную фотокартину, которая переносила бы зрителя в гущу событий, относящиеся к Засечной черте. Мы старались быть достоверными, и это ограничивалось лишь возможностями клуба исторической реконструкции и бюджетом, состоящим лишь из огромного энтузиазма участников постановки, — рассказал Эрик на своей странице ВКонтакте.

По его словам, на картине запечатлено не конкретное летописное событие, а собирательный образ русского воинства.

В центре картины — воевода, опытный зрелый воин, отдавший в схватке саблю другу, но держащий твердой рукой стяг своего отряда. У орудия — ратник, сменивший раненого пушкаря, в бреду рвущегося в бой. Воина удерживает монах, поднимающий взор к небесам с мольбами за друзей своих и благодарностью. На земле на переднем плане — поверженный крымский мурза, в отчаянном порыве возглавивший атаку, но павший в этой атаке.

- И как апогей — раненый в голову знатный вражеский воин слева на картине. Его фигура полна боли, но уже не физической, а боли отчаяния от рухнувших планов набега и богатой добычи. Рухнули эти надежды, разбившись о стойкость русских людей и русского оружия, — говорит фотограф.

Как рассказал Эрик Бурханаев корреспонденту Myslo, на создание этой работы ушел практически целый день.

Фрагменты фотокартины крупным планом:

Друзья, а как вам эта фотокартина? Делитесь мнением в комментариях.