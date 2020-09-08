Как в Тульской области отпразднуют 640-ю годовщину Куликовской битвы

День воинской славы России — День победы полков Дмитрия Донского над ордой Мамая — отметят на Куликовом поле в воскресенье, 20 сентября. Исторический праздник развернется на Красном холме и в музейном комплексе в Моховом.

Состоится военно-исторический фестиваль «Поле Куликово». На берегу Дона, у Татинских бродов, соберутся люди, возрождающие воинские традиции и быт Руси и Золотой Орды XIII-XIV веков.

Все яркие элементы программы военно-исторического фестиваля ждут зрителей в день праздника на Красном холме. 20 сентября будут работать интерактивные площадки, где можно купить аутентичные товары, попробовать сделать что-то самостоятельно на мастер-классах и продегустировать блюда средневековой кухни. Участники фестиваля совершат дружинный поклон — почетное шествие к памятнику-колонне Дмитрию Донскому, а затем пригласят всех на реконструкцию сражения.

Спустя 640 лет на Куликовом поле оживет летописная история — сразятся Пересвет и Челубей, воины московского князя Дмитрия Ивановича и ордынцы Мамая, вооруженная конница и пешая рать. Также в этот день можно понаблюдать за конными соревнованиями военно-исторических клубов, побывать на дефиле исторического костюма и послушать фолк-группы.

Будут представлены и другие важные вехи военной истории государства, cвязанные с памятными датами 2020 года, — 500-летием Тульского кремля и Большой Засечной черты, 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. С достижениями современной Российской армии можно будет познакомиться на выставке оборонных предприятий Тульской области. Для поклонников военной песни готовит программу Центральный оркестр Министерства обороны РФ.

Еще одна праздничная площадка развернется на территории музейного комплекса в Моховом. С 10.00 до 20.00 по специальному графику здесь работает музей Куликовской битвы. Посетителей ждут на игровых площадках с богатырскими забавами и древнерусскими ремеслами.

Предварительную программу праздника можно найти здесь.