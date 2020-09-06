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Начнется ли осенью новая волна коронавируса?

Начнется ли осенью новая волна коронавируса?

Слухи о второй волне коронавирусной инфекции заполонили информационное пространство во всем мире.

Специалисты не исключают, что уже этой осенью и предстоящей зимой мы столкнемся со второй волной коронавируса. Однако, врачи единогласны во мнении - особенно жесткие карантинные меры нам больше не грозят. Медицина в России к вспышке готова, да и коронавирус уже не будет вести себя столь агрессивно.

С наступлением осени уменьшается ультрафиолет от солнца, следовательно, вирусы станут дольше жить на всех поверхностях. Вспышки удастся избежать при неукоснительном соблюдении главных противоэпидемических мер — чаще и тщательно мыть руки и придерживаться масочного режима.

Специалисты Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний при Университете штата Миннесота в США считают, что в ближайшие полтора-два года коронавирус не исчезнет и вспышки заболевания будут повторяться до конца 2022-го.

Высока вероятность, что коронавирус перенесет подавляющее большинство населения нашей планеты. У людей выработаются антитела. Этому поспособствует во многом, в том числе, вакцинация.

У доктора Александра Мясникова свое мнение:

Александр Мясников

Бояться второй, третьей, пятой волны бессмысленно. Помните мою знаменитую фразу: кому суждено заболеть, те заболеют и переболеют. Вопрос, чтобы это было бессимптомно или малосимптомно, в легкой форме. Что и происходит. Поэтому надо не пугаться, что выросло число заболевших. Да это хорошо. Чем больше заболевших, тем больше мы приближаем вот этот стадный иммунитет. Вопрос, чтобы не было тяжелых, чтобы не было смертей.

 

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