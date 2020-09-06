Начнется ли осенью новая волна коронавируса?

Специалисты не исключают, что уже этой осенью и предстоящей зимой мы столкнемся со второй волной коронавируса. Однако, врачи единогласны во мнении - особенно жесткие карантинные меры нам больше не грозят. Медицина в России к вспышке готова, да и коронавирус уже не будет вести себя столь агрессивно.

С наступлением осени уменьшается ультрафиолет от солнца, следовательно, вирусы станут дольше жить на всех поверхностях. Вспышки удастся избежать при неукоснительном соблюдении главных противоэпидемических мер — чаще и тщательно мыть руки и придерживаться масочного режима.

Специалисты Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний при Университете штата Миннесота в США считают, что в ближайшие полтора-два года коронавирус не исчезнет и вспышки заболевания будут повторяться до конца 2022-го.

Высока вероятность, что коронавирус перенесет подавляющее большинство населения нашей планеты. У людей выработаются антитела. Этому поспособствует во многом, в том числе, вакцинация.

У доктора Александра Мясникова свое мнение: