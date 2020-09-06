На Казанской набережной художники исправляют орфографическую ошибку

Неприятность произошла со словом «зодчие», у нас его написали с буквой «и» в конце.

Ошибку на выставке «500 лет Тульского кремля в лицах», что на Казанской набережной в Туле, заметили туляки и рассказали об этом в социальных сетях.

Реакция на это заявление последовала незамедлительно. Уже сейчас художники работают на набережной и исправляют досадную ошибку.

Справедливость и грамотность торжествуют. А вместе с ними и внимательные туляки! Спасибо им за неравнодушие!