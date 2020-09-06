На Казанской набережной художники исправляют орфографическую ошибку
Неприятность произошла со словом «зодчие», у нас его написали с буквой «и» в конце.
Ошибку на выставке «500 лет Тульского кремля в лицах», что на Казанской набережной в Туле, заметили туляки и рассказали об этом в социальных сетях.
Реакция на это заявление последовала незамедлительно. Уже сейчас художники работают на набережной и исправляют досадную ошибку.
Справедливость и грамотность торжествуют. А вместе с ними и внимательные туляки! Спасибо им за неравнодушие!
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