Тулякам рассказали о яблоневых садах Ясной Поляны

Своей большой площадью и разнообразием сортов усадебный сад «обязан» выбору самого Льва Толстого, а их сохранением и восстановлением на протяжении многих лет занимаются музейные сотрудники. В преддверии 100-летия музея, которое будет отмечаться в 2021 году, началась реставрация сада в центральной части Ясной Поляны.



Директор музея-усадьбы Екатерина Толстая:

Екатерина Толстая Яблоневый сад – то, без чего Ясную Поляну невозможно представить в последние полтора столетия. Вслед за Толстыми мы ждем цветения яблонь, обсуждаем, каким будет урожай, сохраняем исторические сорта. Этот сезон запомнится нам началом реставрации участка, расположенного у входа в усадьбу – с него, как правило, и начинается знакомство наших гостей с яснополянскими садами. Свой первый сад в 1863 году здесь посадил Лев Толстой – символично, что в этом году на свет появился его старший сын Сергей.



Во времена Льва Николаевича сады сдавали в аренду. Часть яблок по условиям договора семья Толстых оставляла для себя – из этих плодов варили варенье и готовили пастилу. Сейчас яблоки из яснополянских садов становятся основой для целой линейки продуктов – прежде всего соков. С 2018 года их производством занимается компания, основателем которой стал праправнук писателя Илья Толстой.



По словам Ильи Толстого, Старый сад – одно из его любимых мест в Ясной Поляне. Еще подростком он часто бывал здесь во время прогулок:

- Тогда я еще не понимал, насколько уникальны эти сады, что в них более 33 сортов, среди которых есть старинные и редкие, что некоторым яблоням более 150 лет, что их видели мои деды и прадеды. Сложно было тогда представить, что спустя много лет я буду собирать тут яблоки для того, чтобы делать из них натуральные продукты.

Своеобразным посвящением яблоневым садам Ясной Поляны стало выступление виолончелиста Бориса Андрианова. Музыкант побывал в толстовском музее впервые и готов продолжать сотрудничество:

- Очень рад, что такое знаковое для русской литературы и культуры в целом место живет полной жизнью – и поддерживают эту жизнь потомки великого русского писателя! Было невероятно приятно музицировать в яблоневом саду. Очень хочу вернуться вновь в гости к Толстым с концертом, продолжая традиции Гольденвейзера и Танеева!



