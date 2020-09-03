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Тульский умелец Дмитрий Сытин покусился на «Трон.Наследие»

Тульский умелец Дмитрий Сытин покусился на «Трон.Наследие»

Myslo наведался в гости к любителю мотопеределок. И он снова удивил!

Дмитрий Сытин — давний друг Myslo и «Слободы», за его мототворчеством мы следим и пишем про все его рукотворные шедевры.

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Байки, трайки, «электричка» — места в гараже для них уже не осталось, и Дима решил расшириться. Новый гараж просторнее и круче. Но центральное место в нем занимает уже не электромотоцикл, а нечто новенькое, с яркими неоновыми «колесами».

Да это же байк из фильма «Трон.Наследие»! Выглядит круто. Разберемся, откуда он взялся и зачем он тут.

– Строго говоря, это не байк, а пока декорация. Но — с прицелом на то, что рано или поздно я вдохну в него жизнь, — говорит Дима. — Это, конечно, недешево. Хаблессы — бесступичные «пустые» колеса — удовольствие недешевое, а с остальным наполнением проблем не будет.

Мотоциклы из фильма «Трон.Наследие», в том числе и действующие, делали многие. В фильме он виртуальный, 3D-графика. Поэтому оригинала как бы нет, есть только образ. От него и плясал.

Основное здесь — дизайнерская работа. Макет сделал из пеноплекса, обклеил стеклотканью и полиэфирной смолой. Шлифовка, покраска, сверху — сиденье, внутрь — светодиодные модули: он великолепен!

А пока киношный красавчик работает крутым реквизитом для фотосессий.

– Я возил его в Тамань, — говорит Дима. —  От желающих пофоткаться отбоя не было! И я решил его использовать пока именно в этом качестве.

И именно с этого фантастического байка родилась идея открыть брутальную фотомотостудию. Прямо в гараже!


Александр (фотограф), Дмитрий (creator) и Марк (видеограф). 

– Теперь здесь можно попозировать нашему фотографу на настоящем мощном мотоцикле или на фантастическом киношном байке, добавить дыма или огня, искры от болгарки, создать эффект движения! — рассказывает Дмитрий.

Кстати, пока для «раскрутки» студии ребята запустили акцию: первые пять клиентов могут пофоткаться там бесплатно. Хотите? Пишите сюда

 

 

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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